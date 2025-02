Zelenskyj: Vyrobili sme viac húfnic ako NATO, vyvíjame raketový systém

Kyjev 24. februára (TASR) - Ukrajinské zbrojárske firmy vyrobili vlani podľa prezidenta Volodymyra Zelenského 154 kusov delostreleckých húfnic, čo je podľa neho viac ako všetky krajiny NATO dohromady. Na nedeľnej tlačovej konferencii ukrajinský prezident tiež oznámil, že Kyjev momentálne pracuje na vývoji vlastného protivzdušného systému, ktorý by bol alternatívou k americkému Patriotu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.



"Považujem to za veľký pokrok," uviedol Zelenskyj. "Je to rekord. Myslím si, že je 154 (húfnic) viac ako všetky členské krajiny NATO dokopy," dodal. Podľa agentúry DPA je cieľom Ukrajiny v konca roku 2025 pokrývať polovicu vlastnej potreby vojenskej techniky.



Podľa Zelenského sa Ukrajina taktiež stala najväčším výrobcom útočných bezpilotných dronov na svete.



Ukrajina sa voči ruskej invázii bráni už celé tri roky. Naďalej sa pritom vo veľkej miere spolieha na zahraničné zbrane. Napriek neustálym raketovým a dronovým útokom sa jej však darí rozširovať výrobu vlastných zbraní.