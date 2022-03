Zelenskyj vystúpi s prejavom na summite NATO v Bruseli

Brusel 22. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia pozvala v utorok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby vystúpil s prejavom na štvrtkovom mimoriadnom summite NATO v Bruseli. Zelenského hovorca následne potvrdil, že ukrajinský prezident sa účastníkom tohto summitu prihovorí prostredníctvom videospojenia, uvádza agentúra Reuters.



"Prezident Zelenskyj je pozvaný, aby sa prihovoril k (účastníkom) summitu cez videolink. Lídri členských krajín tak dostanú príležitosť počuť priamo od prezidenta Zelenského o zúfalej situácii, do ktorej sa dostali obyvatelia Ukrajiny z dôvodu ruskej agresie," uviedol v utorok nemenovaný predstaviteľ Aliancie, ktorého citovala agentúra AFP.



Hovorca ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov následne v uviedol, že Zelenskyj sa na štvrtkovom summite NATO zúčastní. Podľa neho však stále ešte nie je jasné, v akej podobe, pričom zúčastnené strany o tom ešte diskutujú. Zelenskyj minimálne prednesie videopríhovor, ale možno sa zúčastní aj na diskusiách lídrov Aliancie, povedal Nykyforov, ktorého citovala agentúra Reuters.



Štvrtkové rokovania lídrov členských krajín NATO budú venované pokračujúcej ruskej invázii na Ukrajine, v dôsledku ktorej už utiekli z krajiny viac než tri milióny Ukrajincov. Na summite sa zúčastní aj americký prezident Joe Biden.



Prezident Zelenskyj už prostredníctvom videolinku predniesol príhovory v americkom Kongrese, nemeckom Bundestagu, izraelskom Knesete a v parlamentoch ďalších krajín sveta.



Volodymyr Zelenskyj v pondelok pripustil, že Ukrajina nebude prijatá do NATO, čo zdôvodnil tým, že sa jej členské štáty "boja" Ruska. "Všetci sme to už pochopili," povedal Zelenskyj v rozhovore, ktorý poskytol britským, českým a ukrajinským médiám.