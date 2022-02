Zelenskyj: Vyvíjame diplomatické úsilie na obnovenie mieru

Kyjev 5. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu s predsedom Európskej rady Charlom Michelom telefonicky diskutoval o situácii okolo Ukrajiny a spôsoboch jej deeskalácie v rámci existujúcich formátov na rokovania. Informovala o tom agentúra Ukrinform s odvolaním sa na oznámenie na Zelenského konte na sociálnej sieti Twitter.



"Vyvíjame diplomatické úsilie na obnovenie mieru. Pokračujeme v interakcii takmer vo všetkých oblastiach. Som vďačný Európskej únii za pokračujúcu podporu Ukrajiny," dodal Zelenskyj.



O situácii na ukrajinskej hranici hovorili v sobotu aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý má na 7. februára naplánovanú návštevu Ruska a o deň neskor zavíta do Kyjeva.



Stoltenberg v sobotu vo svojom tvíte napísal, že počas rozhovoru ocenil Macronovo nasadenie pre prístup, ktorý NATO zvolilo voči Rusko a ktorý je založený na dialógu a odstrašovaní. "Jednota NATO je v tejto kritickej chvíli kľúčová," uviedol generálny tajomník NATO.



Podľa Elyzejského paláca Macron počas rozhovoru zdôraznil potrebu "pokračovať v úsilí o zníženie napätia v regióne prostredníctvom dialógu". Poukázal tiež na dôležitosť dodržiavania "základných princípov európskej bezpečnosti a suverenity štátov".



Rozhovor so Stoltenbergom v sobotu absolvovala aj britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. Spoločne konštatovali jednotu členov NATO a varovali pred "obrovskou cenou", ktorú bude musieť Rusko zaplatiť v prípade, že podnikne inváziu na Ukrajinu.



Trussová na svojej stránke na Twitteri napísala, že "Rusko by malo zastaviť svoje destabilizujúce aktivity proti Ukrajine" a že "rozhodnutia o členstve v NATO by mali robiť NATO a tí, ktorí sa o vstup usilujú. Spojenci v NATO sú jednotní. Za každú ruskú inváziu (Moskva) bude musieť zaplatiť obrovskú cenu".



Európskych lídrov čoraz viac znepokojuje zhromažďovanie ruských vojakov pri hraniciach Ukrajiny a aj vyhrážky ruského vedenia, že podnikne vojenské kroky, ak nebudú splnené jeho požiadavky – od NATO napríklad žiada, aby neprijala Ukrajinu za člena.