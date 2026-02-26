< sekcia Zahraničie
Zelenskyj vyznamenal Wadephula Rádom za zásluhy, ale druhej triedy
Vo vyhlásení sa uvádza, že Wadephul bol ocenený za dôslednú podporu Ukrajiny a jeho dôraz na bezpečnostné záruky pre krajinu.
Kyjev 26. februára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul dostal od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského štátne vyznamenanie Rád za zásluhy druhej triedy. Podľa štatútu tohto rádu však majú „ministri suverénnych štátov“ nárok na prijatie ocenenia prvej triedy, konštatuje vo agentúra DPA, píše TASR.
Napríklad nemecký minister obrany Boris Pistorius si v roku 2024 prevzal od Zelenského Rád za zásluhy prvej triedy. Preto nie je jasné, prečo Wadephul dostal rád druhej triedy.
Na základe štatútu je druhá trieda určená pre zástupcov predsedov vlád a parlamentov, ministrov, vrcholných predstaviteľov iných ústredných orgánov a veľvyslancov.
Vo vyhlásení sa uvádza, že Wadephul bol ocenený za dôslednú podporu Ukrajiny a jeho dôraz na bezpečnostné záruky pre krajinu. Ďalej je v ňom napísané, že Nemecko patrí v Európe medzi lídrov čo sa týka rozsahu pomoci Kyjevu a že vďaka jeho systémom protivzdušnej obrany sa podarilo zachrániť mnoho životov.
Zelenskyj nedávno udelil toto štátne vyznamenanie - avšak prvej triedy - aj generálnemu tajomníkovi Rady Európy (ER) Alainovi Bersetovi. Poďakoval sa mu pritom za „podporu ukrajinského národa v ťažkých časoch“.
