Zelenskyj vyzval armádu na vypracovanie realistického plánu boja

Kyjev 8. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok - po odvolaní Valerija Zalužného z funkcie hlavného veliteľa ozbrojených síl - vyzval nové velenie armády, aby vypracovalo novú stratégiu boja proti ruskej invázii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Mali by sme mať k dispozícii realistický a podrobný akčný plán pre ozbrojené sily Ukrajiny na rok 2024. S prihliadnutím na reálnu aktuálnu situáciu na bojisku aj na ďalšie vyhliadky," uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti.



Ukrajinský prezident tiež vyjadril presvedčenie, že rok 2024 môže byť úspešný iba v prípade efektívnych zmien v základoch obrany, a síce v ukrajinskej armáde.



"Dnes sme otvorene diskutovali o tom, čo je potrebné v armáde zmeniť. Naliehavé zmeny," napísal Zelenskyj s tým, že generálovi Zalužnému ponúkol, aby bol naďalej súčasťou jeho tímu na boj proti ruskej agresii. "Bol by som vďačný za to, že súhlasil," dodal Zelenskyj.



O Zalužného odvolaní sa špekulovalo už niekoľko dní. Zelenskyj začiatkom tohto týždňa potvrdil, že túto možnosť zvažuje. Podľa neho by však išlo o rozhodnutie týkajúce sa celkového smeru vedenia krajiny, nielen samotnej armády.



"Úlohy v roku 2022 sa líšia od tých v roku 2024. Preto sa každý musí zmeniť a prispôsobiť sa novej realite. Aby sme spoločne zvíťazili," uviedol Zalužnyj po oznámení jeho odvolania. Vo funkcii ho nahradí veliteľ pozemných síl Olexander Syrskyj, ktorý velil bleskovej ukrajinskej protiofenzíve v severovýchodnej Charkovskej oblasti na jeseň 2022.



Generál Zalužnyj sa v prvých dňoch ruskej invázie v roku 2022 významne podieľal na obrane Kyjeva a na znovuzískaní území na východe a juhu Ukrajiny. Medzi obyvateľstvom je vnímaný ako vojnový hrdina a podľa prieskumov verejnej mienky je populárnejší ako prezident Zelenskyj, poznamenáva agentúra DPA.



Spor medzi Zalužným a prezidentom Zelenským podľa médií prepukol vlani na jeseň, keď bývalý veliteľ v rozhovore pre britský týždenník The Economist priznal, že boje na Ukrajine uviazli na mŕtvom bode. Zelenskyj však odmietol, že by bol tento rozhovor predmetom sporu.