Zelenskyj vyzval diplomatov, aby získali srdcia na stranu Ukrajiny

Kyjev 22. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v piatok diplomatov svojej krajiny, aby nasledujúcich 12 mesiacov tvrdo pracovali a v konflikte s Ruskom "získali srdcia" na ukrajinskú stranu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Zelenskyj na stretnutí zadal diplomatom najdôležitejšie úlohy pre nasledujúci rok. Majú napríklad získať ďalšie zbrane pre Ukrajinu či nadviazať užšie vzťahy medzi Ukrajinou a Severoatlantickou alianciou (NATO) aj Európskou úniou, aby tak zo zahraničia pomohli ukrajinskému zbrojárskemu priemyslu. Informoval o tom prezidentský úrad v Kyjeve.



Ukrajinský prezident poznamenal, že pokiaľ ide o zbližovanie s NATO, kľúčom "by nemalo byť hľadanie vzťahov na vyšších politických úradoch".



"My musíme presvedčiť spoločnosti – tak ako sme ich dokázali zhromaždiť okolo Ukrajiny hneď na začiatku vojny," povedal Zelenskyj diplomatom. "Potrebujeme viac zbraní, pretože nikto sa nevzdá," dodal.



"Každý z vás, kto dokáže pomôcť Ukrajine zvýšiť výrobu zbraní, granátov, techniky alebo protivzdušnú obranu na Ukrajine, mal by to urobiť," zdôraznil ukrajinský prezident.



Ukrajinskí diplomati by mali hľadať a žiadať aj finančnú podporu. Stredobodom záujmu je zmrazenie majetkov Ruska na Západe, ktoré podľa niektorých západných politikov môžu byť využité na obnovu vojnou zničenej Ukrajiny.



Zelenskyj povedal, že pokladá "jedine za spravodlivé použiť tieto prostriedky agresorského štátu".