Zelenskyj vyzval EÚ, aby podporila vyšetrovanie ruských zločinov

Štrasburg 14. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v stredu Európsku úniu, aby pomohla rýchlo vytvoriť súdny tribunál, ktorý bude súdiť vedenie Ruska za "zločin agresie. Zelenskyj to uviedol pri príležitosti prevzatia Sacharovovej ceny slobody myslenia za rok 2022, ktorú získal "odvážny ľud Ukrajiny". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Vyzývam vás všetkých, vaše strany a štáty, aby ste túto prácu účinne podporovali. (Súdny) tribunál musí začať pracovať. Je potrebné, aby sa to čím skôr stalo skutočnosťou," povedal v príhovore Európskemu parlamentu (EP) prostredníctvom videoodkazu.



Ukrajina sa už niekoľko týždňov usiluje o vznik špeciálneho súdu, aby Kremeľ niesol zodpovednosť za svoju agresiu, pretože to nepatrí do jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu (ICC).



"Ruskom zničené mestá a dediny i zničené životy by sa mali odraziť v trestoch nielen pre tých, ktorí to všetko priamo spáchali, ale aj pre tých, ktorí túto agresiu zorganizovali a začali," vyhlásil ukrajinský prezident.



Zelenskyj zároveň trvá na tom, že Ukrajina zvíťazí v boji nad inváznymi ruskými silami a zasadí zdrvujúcu ranu ambíciám ruského prezidenta Vladimira Putina.



"Zvíťazíme, aby opäť nedošlo k pokusom uplatniť genocídnu politiku proti nášmu ľudu na Ukrajine aj v celej Európe. Musíme stanoviť a stanovíme novú efektívnu bezpečnostnú architektúru pre svetovú slobodu, medzinárodné právo a poriadok," uzavrel ukrajinský líder.