Zelenskyj vyzval EÚ, aby Ukrajine čo najskôr udelila štatút kandidáta

Kyjev 10. júna (TASR) - Európska únia by mala konať rýchlo a ponúknuť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny 27-členného bloku. V príhovore na Kodanskom summite o demokracii to prostredníctvom videokonferencie v piatok povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Podľa Zelenského "šedá zóna", v ktorej Ukrajina zostala, ruskú agresiu podporuje. Ukrajinský líder vyzval EÚ, aby ukázala, "že jej slová o ukrajinskom ľude, ktorý je súčasťou európskej rodiny, nie sú prázdne".



Zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že "stále existujú niektorí politickí skeptici, ktorí pochybujú o tom", či by sa malo umožniť Ukrajine stať sa členom EÚ.



Ukrajina zintenzívnila svoju snahu o vstup do EÚ odvtedy, ako ju 24. februára napadlo Rusko. Krátko po začiatku ruskej invázie pritom oficiálne požiadala o členstvo v Únii.