Zelenskyj vyzval EÚ na sprísnenie sankcií

Brusel/Kyjev 26. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok prostredníctvom videokonferencie prihovoril lídrom 27 členských krajín Európskej únie počas summitu v Bruseli. Vo svojom prejave apeloval na urýchlené sprísnenie sankcií proti Rusku a na pokrok v prístupovom procese Kyjeva, informuje z Bruselu osobitný spravodajca TASR.



Okrem iného tiež navrhol výrazné zníženie cenového stropu na ruskú ropu. Podľa portálu stanice Euronews je schválenie tohto návrhu takmer nereálne po tom, čo USA odmietli podporiť túto iniciatívu na summite krajín G7.



„Fakty sú jasné: aby sa zmenšil ruský apetít po vojne, musia sa znížiť jeho príjmy z ropy. Preto, prosím, podporujte ďalšie kroky na zníženie cenového stropu na ruskú ropu. Strop 45 dolárov by samozrejme mohol pomôcť na ceste k mieru,“ povedal s odkazom na predošlé návrhy Európskej komisie. Pre skutočný a trvalý mier je však podľa jeho slov potrebný strop 30 dolárov za barel. V súčasnosti to je 60 dolárov za barel.



Popri sankciách Zelenskyj zdôraznil aj nevyhnutnosť pokroku v prístupovom procese Ukrajiny do EÚ, ktorý v súčasnosti blokuje Budapešť. Maďarský premiér Viktor Orbán vo štvrtok ráno tiež prezentoval výsledky vládou iniciovaného hlasovania o členstve Ukrajiny v Európskej únii. Zúčastnilo sa na ňom údajne 2.278.000 Maďarov, pričom prijatie Ukrajiny do bloku nepodporilo 2.168.431 z nich, čo predstavuje 95 percent.



„Teraz je potrebné jasné politické posolstvo – že Ukrajina je pevne na európskej ceste, a že Európa dodrží svoje sľuby. Akékoľvek meškanie zo strany Európy by v tomto momente mohlo vytvoriť globálny precedens – dôvod na pochybnosti o slovách a záväzkoch Európy,“ povedal Zelenskyj lídrom. „My plníme svoju časť. Je spravodlivé očakávať pozitívnu reakciu,“ zdôraznil.











(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)