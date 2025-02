Zelenskyj vyzval Európu a USA na jednotu v otázke dosiahnutia mieru

Kyjev 23. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyzval Spojené štáty a Európu na jednotu v otázke dosiahnutia trvalého mieru na Ukrajine. Deň pred tretím výročím začiatku ruskej invázie tak podľa agentúry AFP reagoval na rokovania novej americkej administratívy s Ruskom o ukončení vojny a Trumpove kritické vyjadrenia voči jeho osobe, píše TASR.



"Musíme urobiť všetko pre to, aby sme dosiahli trvalý a spravodlivý mier pre Ukrajinu. Je to možné s jednotou všetkých partnerov: potrebujeme silu celej Európy, silu Ameriky, silu všetkých, ktorí chcú trvalý mier," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram. Poznamenal tiež, že v noci na nedeľu jeho krajina zažila najväčší ruský dronový útok od začiatku invázie z 24. februára 2022.



Rusko v noci na nedeľu vyslalo podľa tamojších úradov proti Ukrajine až 267 dronov. Ukrajinská protivzdušná obrana na Telegrame uviedla, že nad 13 ukrajinskými oblasťami zneškodnila 138 z nich. Ďalších 119 ruských dronov sa stratilo, pričom tri z nich leteli smerom na Bielorusko, jeden do Ruska. Útoky poškodili civilnú infraštruktúru, niekoľko budov a áut. V meste Kryvyj Rih po raketovom útoku zahynul najmenej jeden človek a ďalších minimálne päť utrpelo zranenia.



Posledné kroky Spojených štátov a tamojšieho prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyvolávajú podľa AFP u popredných európskych lídrov a Kyjeva obavy. USA tento týždeň v Saudskej Arábii rokovali s Ruskom aj o ukončení vojny, bez prítomnosti predstaviteľov Ukrajiny. Trump tiež vyhlásil, že nepovažuje za nevyhnutné, aby bol jeho ukrajinský náprotivok prítomný na rokovaniach.



Americký prezident tiež Zelenského nazval "diktátorom bez volieb", pretože jeho päťročné funkčné obdobie sa malo skončiť minulý rok, ale z dôvodu vojnového stavu v krajine mu ho ukrajinský parlament predĺžil. Vyjadrenie šéfa Bieleho domu bola zas reakciou na Zelenského slová, že Trump žije v ruskej "dezinformačnej bubline", pretože povedal, že za vojnu môže Ukrajina a že ukrajinský líder dosahuje v krajine popularitu štyroch percent.