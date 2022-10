Zelenskyj vyzval Európu, aby poslala Ukrajine viac zbraní

Praha 6. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vo svojom virtuálnom prejave na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Prahe vyzval európskych lídrov, aby Kyjevu dodali viac zbraní. Volal tiež po potrestaní Ruska ako agresora, ktorý vojensky napadol Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ukrajina musí podľa slov Zelenského zvíťaziť, aby "ruské tanky nepostupovali v smere na Varšavu či znova na Prahu".



"My, lídri Európy, sa môžeme stať lídrami mieru. Naše európske politické spoločenstvo sa môže stať európskym spoločenstvom mieru," zdôraznil Zelenskyj.



"Je veľmi dôležité, že spolupracujeme s našimi susedmi a spojencami, aby sme sa postavili (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi, ale tiež preto, aby sme riešili problémy, ktoré pred nami stoja," uviedla britská premiérka Liz Trussová pre médiá.



Vo štvrtok sa na Pražskom hrade koná historicky prvý summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorého vznik inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Lídri 43 európskych krajín na Pražskom hrade rokujú o mieri a bezpečnosti, energetike, klíme a ekonomickej situácii. Na stretnutie EPC v piatok nadviaže neformálny summit Európskej únie.



Ďalší podobný summit by sa mohol konať podľa AFP zrejme v Moldavsku a nasledovali by Španielsko a Británia.



AFP približuje, že popri summite sa konalo viacero osobitných stretnutí medzi politikmi. Francúzsky prezident Macron sa stretol napríklad s prezidentom Turecka Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorého vyzval, aby sa postavil proti snahám Ruska vyhýbať sa sankciám EÚ.