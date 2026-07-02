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Zelenskyj vyzval Írsko urýchliť vyšetrovanie vývozu oxidu hlinitého
Írsko v posledných týždňoch čelí rastúcemu tlaku v súvislosti so závodom Aughinish Alumina, najväčšou rafinériou oxidu hlinitého v Európe.
Autor TASR
Dublin 2. júla (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stredajšej návštevy v Dubline vyzval Írsko, aby urýchlene dokončilo vyšetrovanie, či sa oxid hlinitý vyvážaný z Írska do Ruska nepoužíva na výrobu hliníka pre zbrane a vojenskú techniku. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Írsko v posledných týždňoch čelí rastúcemu tlaku v súvislosti so závodom Aughinish Alumina, najväčšou rafinériou oxidu hlinitého v Európe. Závod naďalej vyváža túto surovinu do Ruska, kde môže slúžiť na výrobu hliníka využívaného v zbrojárskom priemysle.
Írska vláda nariadila preveriť export oxidu hlinitého, zároveň však obhajuje rozhodnutie Európskej únie nezahrnúť tento závod do sankčných balíkov voči Rusku. Argumentuje tým, že tento podnik na juhozápade Írska je dôležitou súčasťou dodávateľských reťazcov EÚ.
„Sme vďační írskej vláde za to, že vedie príslušné vyšetrovanie. Dúfame v priaznivý výsledok a veríme, že naň nebudeme čakať celé mesiace,“ povedal Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s írskym premiérom Micheálom Martinom po ich rokovaniach. „Každá tona suroviny, ktorá skončí v Rusku, je použitá proti nám,“ zdôraznil Zelenskyj.
Európska únia v 21. balíku sankcií prijatom v júni nezaradila vývoz oxidu hlinitého do Ruska ani závod Aughinish Alumina, ktorý vlastní ruská spoločnosť Rusal.
Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová však uviedla, že obmedzenia vývozu írskeho oxidu hlinitého do Ruska by sa mohli objaviť v niektorom z budúcich sankčných balíkov, ak sa na nich členské štáty jednomyseľne dohodnú.
Martin, ktorý pozval Zelenského do Dublinu pri príležitosti začiatku írskeho šesťmesačného predsedníctva v Rade EÚ, povedal, že vyšetrovanie sa blíži ku koncu. Po jeho ukončení chce írska vláda výsledky prerokovať s Európskou komisiou.
„Nechceme sa dostať do situácie, že materiál pochádzajúci zo závodu v Írsku podporuje ruskú vojnovú mašinériu,“ vyhlásil írsky premiér.
Írsko v posledných týždňoch čelí rastúcemu tlaku v súvislosti so závodom Aughinish Alumina, najväčšou rafinériou oxidu hlinitého v Európe. Závod naďalej vyváža túto surovinu do Ruska, kde môže slúžiť na výrobu hliníka využívaného v zbrojárskom priemysle.
Írska vláda nariadila preveriť export oxidu hlinitého, zároveň však obhajuje rozhodnutie Európskej únie nezahrnúť tento závod do sankčných balíkov voči Rusku. Argumentuje tým, že tento podnik na juhozápade Írska je dôležitou súčasťou dodávateľských reťazcov EÚ.
„Sme vďační írskej vláde za to, že vedie príslušné vyšetrovanie. Dúfame v priaznivý výsledok a veríme, že naň nebudeme čakať celé mesiace,“ povedal Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s írskym premiérom Micheálom Martinom po ich rokovaniach. „Každá tona suroviny, ktorá skončí v Rusku, je použitá proti nám,“ zdôraznil Zelenskyj.
Európska únia v 21. balíku sankcií prijatom v júni nezaradila vývoz oxidu hlinitého do Ruska ani závod Aughinish Alumina, ktorý vlastní ruská spoločnosť Rusal.
Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová však uviedla, že obmedzenia vývozu írskeho oxidu hlinitého do Ruska by sa mohli objaviť v niektorom z budúcich sankčných balíkov, ak sa na nich členské štáty jednomyseľne dohodnú.
Martin, ktorý pozval Zelenského do Dublinu pri príležitosti začiatku írskeho šesťmesačného predsedníctva v Rade EÚ, povedal, že vyšetrovanie sa blíži ku koncu. Po jeho ukončení chce írska vláda výsledky prerokovať s Európskou komisiou.
„Nechceme sa dostať do situácie, že materiál pochádzajúci zo závodu v Írsku podporuje ruskú vojnovú mašinériu,“ vyhlásil írsky premiér.