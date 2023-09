Zelenskyj vyzval Kanadu na podporu Ukrajiny až do víťazného konca

Toronto 23. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyzval Kanadu, aby vytrvala vo svojej podpore Kyjeva až do víťazného konca ukrajinskej obrannej vojny proti ruskej agresii. Informovala o tom agentúra AP.



Zelenskyj priletel do hlavného mesta Kanady po stretnutí s americkým prezidentom Joe Bidenom.



"Moskva musí raz a navždy prehrať. A aj prehrá," ukrajinský prezident vyhlásil vo svojom príhovore v kanadskom parlamente.



Dodal, že Kanada stála v predchádzajúcich vojnách na "správnej strane histórie" a jej pomoc pomohla v tomto konflikte zachrániť tisícky životov.



Takisto poďakoval Kanaďanom za ich finančnú podporu a za to, že ukrajinským utečencom umožnili cítiť sa v ich krajine ako doma. Počas prejavu mu poslanci viackrát zatlieskali v stoji.



"Ukrajina vám ďakuje," Zelenskyj povedal pri návšteve úradu premiéra Justina Trudeaua, pred svojím prejavom v kanadskom parlamente. "Pomáhate nám na bojisku, finančne a humanitárne... zostaňte s nami až do nášho víťazstva."