Zelenskyj vyzval lídrov EÚ, aby zrýchlili dodávky zbraní na Ukrajinu

Brusel 9. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok na summite v Bruseli poďakoval lídrom Európskej únie za podporu Ukrajiny, ktorá už takmer rok bojuje proti ruskej agresii. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Musím sa vám osobne poďakovať na neotrasiteľnú podporu našej krajiny a našich túžob - našich túžob žiť v zjednotenej, slobodnej Európe," povedal 27 lídrom EÚ na summite ako špeciálny hosť.



Zelenskyj lídrov EÚ vyzval, aby posielali Ukrajine zbrane rýchlejšie, skôr než Rusko dokáže zhromaždiť svoje sily na nové útoky. Požiadal o delostrelectvo, muníciu, moderné tanky, stíhačky a rakety dlhého doletu



"Musíme zvýšiť dynamiku našej spolupráce, musíme to robiť rýchlejšie než agresor," uviedol.



Prezidenta pred prejavom privítali lídri EÚ potleskom a urobili si s ním skupinovú fotografiu.



Ukrajinský prezident cestu podnikol dva týždne pred prvým výročím najbrutálnejšieho konfliktu v Európe od 40. rokov 20. storočia. Jeho cieľom je urýchliť dodávky moderných západných zbraní Ukrajine, aby mohla zastaviť ofenzívu Ruska.



V stredu navštívil Londýn a Paríž, kde loboval za dodanie moderných stíhačiek a rakiet dlhého doletu, vo štvrtok pricestoval do Bruselu, kde sa najprv prihovoril poslanom Európskeho parlamentu a potom lídrom EÚ.



V europarlamente poslanci ocenili Zelenského nadšenými ováciami, keď v prejave opisoval Ukrajinu ako krajinu brániacu východné hranice Európy a vyzval na rýchle začlenenie svojej vlasti do EÚ.