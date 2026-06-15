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Zelenskyj vyzval lídrov G7, aby zosilnili tlak na Rusko
Generálny štáb ukrajinskej armády na sociálnych sieťach informoval, že do ruského nočného útoku na Ukrajinu bolo nasadených viac ako 600 dronov a 70 rakiet.
Autor TASR
Kyjev 15. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok na kláštorný komplex Kyjevsko-pečerská lavra, ku ktorému došlo v noci na pondelok, za „jeden z najväčších zločinov Ruska proti kresťanskej kultúre“. Apeloval na lídrov skupiny G7, ktorí sa stretnú na summite vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-Les-Bains, aby zosilnili tlak na Rusko a pomohli Ukrajine dodávkami systémov protivzdušnej obrany (PVO), najmä protibalistickými raketami. Informovali o tom agentúra AFP a britská stanica BBC, píše TASR.
Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach Zelenskyj uviedol, že požiar na streche Uspenskej katedrály – chrámu, ktorého história siaha až do 11. storočia - sa medzičasom podarilo uhasiť.
Doplnil, že v noci na pondelok boli útokom ruskej armády okrem Kyjeva a priľahlej oblasti vystavené aj Charkovská, Dnepropetrovská, Donecká, Záporožská, Sumská a Mykolajivská oblasť. Týmito útokmi Moskva „svetu opäť ukazuje svoj zámer pokračovať vo vojne,“ konštatoval Zelenskyj.
Generálny štáb ukrajinskej armády na sociálnych sieťach informoval, že do ruského nočného útoku na Ukrajinu bolo nasadených viac ako 600 dronov a 70 rakiet vrátane šiestich protilodných rakiet 3M22 Cirkon, 34 balistických rakiet Iskander-M/S-400 a 30 riadených striel Ch-101/Iskander-K. Hlavným cieľom bol Kyjev. Rusi udreli aj na mestá Dnipro a Charkov.
Ruské ministerstvo obrany v pondelok vo svojej rannej zvodke uviedlo, že masívny útok na Kyjev, Charkov a Dnipro bol reakciou „na teroristické útoky“ Ukrajiny a bol zameraný na zariadenia obranného priemyslu, ako aj na vojenské letiská a náborové centrá. „Ciele útoku boli dosiahnuté, všetky určené ciele boli zasiahnuté,“ doplnilo ministerstvo.
Zasiahnutie Kyjevsko-pečerskej lavry, filmového štúdia Oleksandra Dovženka a Domu organovej a komornej hudby v Dnipre ruský rezort obrany vo svojej zvodke nespomenul.
Pri útoku na Kyjev v noci na pondelok prišli o život štyria ľudia a najmenej 25 vrátane dvoch detí utrpelo zranenia. V Charkove zahynulo päť záchranárov po tom, ako ruská armáda zaútočila na miesto svojho predchádzajúceho útoku, kde práve vykonávali hasičské a záchranné práce.
Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach Zelenskyj uviedol, že požiar na streche Uspenskej katedrály – chrámu, ktorého história siaha až do 11. storočia - sa medzičasom podarilo uhasiť.
Doplnil, že v noci na pondelok boli útokom ruskej armády okrem Kyjeva a priľahlej oblasti vystavené aj Charkovská, Dnepropetrovská, Donecká, Záporožská, Sumská a Mykolajivská oblasť. Týmito útokmi Moskva „svetu opäť ukazuje svoj zámer pokračovať vo vojne,“ konštatoval Zelenskyj.
Generálny štáb ukrajinskej armády na sociálnych sieťach informoval, že do ruského nočného útoku na Ukrajinu bolo nasadených viac ako 600 dronov a 70 rakiet vrátane šiestich protilodných rakiet 3M22 Cirkon, 34 balistických rakiet Iskander-M/S-400 a 30 riadených striel Ch-101/Iskander-K. Hlavným cieľom bol Kyjev. Rusi udreli aj na mestá Dnipro a Charkov.
Ruské ministerstvo obrany v pondelok vo svojej rannej zvodke uviedlo, že masívny útok na Kyjev, Charkov a Dnipro bol reakciou „na teroristické útoky“ Ukrajiny a bol zameraný na zariadenia obranného priemyslu, ako aj na vojenské letiská a náborové centrá. „Ciele útoku boli dosiahnuté, všetky určené ciele boli zasiahnuté,“ doplnilo ministerstvo.
Zasiahnutie Kyjevsko-pečerskej lavry, filmového štúdia Oleksandra Dovženka a Domu organovej a komornej hudby v Dnipre ruský rezort obrany vo svojej zvodke nespomenul.
Pri útoku na Kyjev v noci na pondelok prišli o život štyria ľudia a najmenej 25 vrátane dvoch detí utrpelo zranenia. V Charkove zahynulo päť záchranárov po tom, ako ruská armáda zaútočila na miesto svojho predchádzajúceho útoku, kde práve vykonávali hasičské a záchranné práce.