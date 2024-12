Zelenskyj vyzval na jednotu medzi EÚ a USA s cieľom dosiahnuť mier

Brusel 19. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že jedine jednota medzi Európou a Spojenými štátmi po nástupe novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa k moci môže "dosiahnuť mier" vo vojne s Ruskom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



"Veľmi potrebujeme jednotu medzi Spojenými štátmi a EÚ, a krajinami Európy. Je to veľmi dôležité," uviedol Zelenskyj po príchode na summit EÚ v Bruseli. "Túto jednotu potrebujeme na dosiahnutie mieru," pokračoval ukrajinský prezident. "Myslím, že iba spoločne Spojené štáty a Európa môžu skutočne zastaviť (ruského prezidenta Vladimira) Putina a zachrániť Ukrajinu," dodal.



Zelenskyj tiež uviedol, že plánuje diskutovať o americkej podpore Ukrajiny po tom, čo sa Trump vráti do Bieleho domu, pretože zaobísť sa bez podpory USA by bolo podľa ukrajinského lídra "veľmi ťažké," píše DPA.



Na jednodňovom zasadnutí Európskej rady budú lídri členov EÚ hovoriť o situácii na Ukrajine a Blízkom východe. Ukrajinský prezident na pozvanie nového predsedu Európskej rady Antónia Costu na úvode stretnutia informuje lídrov o naliehavých potrebách svojej krajiny na bojisku.