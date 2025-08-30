< sekcia Zahraničie
Zelenskyj vyzval na konkrétne kroky v boji proti Rusku
Autor TASR
Kyjev 30. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v sobotu Spojené štáty, Európu i „celý svet“ na podniknutie rozhodnejších krokov voči Rusku v súvislosti s jeho pokračujúcou inváziou na Ukrajine. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
„Táto vojna sa neskončí politickými vyhláseniami; sú potrebné skutočné kroky,“ napísal Zelenskyj v sobotu na sociálnej sieti Facebooku po ďalších masívnych ruských útokoch v priebehu noci, najmä v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny.
Zelenskyj konkrétne vyzval na zavedenie prísnych ciel pre krajiny, ktoré nakupujú ropu a plyn z Ruska a tým financujú vojenské operácie Moskvy. Prezident mal zjavne na mysli krajiny ako Čína a India, ktoré však nemenoval. Zároveň zdôraznil, že ďalšie sankcie sú potrebné aj proti samotnému Rusku v bankovom a energetickom sektore.
Zelenskyj vyjadril poľutovanie nad tým, že Rusko svojimi nedávnymi útokmi raketami, dronmi a strelami s plochou dráhou letu ukázalo, že „opäť raz prejavuje svoju úplnú ignoranciu voči slovám“.
„Spoliehame sa na skutočné činy,“ povedal Zelenskyj a dodal, že je úplne jasné, že Moskva využila čas, ktorý jej Západ poskytol na prípravu rozhovorov medzi ukrajinským a ruským prezidentom, na zorganizovanie nových útokov.
Stretnutie medzi Zelenským a ruským prezidentom Vladimirom Putinom s cieľom dohody na ukončení konfliktu, o o ktoré sa usiluje americký prezident Donald Trump, zatiaľ nie je na dohľad, píše DPA.
Zelenskyj je ochotný sa stretnúť, Rusko však trvá na tom, že mierová dohoda sa musí najprv vyrokovať na expertnej úrovni. Moskva preto vníma stretnutie medzi oboma prezidentmi ako ukončenie mierových rokovaní v momente, keď má byť dohoda už podpísaná, pripomína DPA, podľa ktorej Kremeľ opakovane vyhlásil, že západné sankcie nemôžu ukončiť vojnu.
