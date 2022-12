Zelenskyj vyzval na pomoc s odmínovaním rozsiahleho územia Ukrajiny

Wellington 14. decembra (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v stredu na dlhodobú pomoc pri odstraňovaní mín a ďalšej nevybuchnutej munície v jeho krajine. Aktuálne podľa neho pokrývajú oblasť približne s rozlohou Kambodže. Informovala o tom agentúra AFP, od ktorej TASR správu prevzala.



Zelenskyj vo videopríhovore k novozélandskému parlamentu označil inváziu Ruska za "ekocídu", ktorá bude mať trvalé dôsledky. Wellington a ďalších požiadal o zvýšenie pomoci.



"V súčasnosti je 174.000 štvorcových kilometrov ukrajinského územia zamorených mínami a nevybuchnutou muníciou," povedal Zelenskyj poslancom. Je to takmer rozloha Kambodže, Sýrie alebo Uruguaja, píše AFP.



Ukrajinský líder vyzval Nový Zéland, ktorého armáda má rozsiahle skúsenosti s odmínovaním, aby pomohol viesť toto úsilie. Dodal, že mínami sú posiate aj Čierne more a susedné Azovské more, kde následkom vojenských akcií uhynuli "státisíce živých tvorov".



Nový Zéland dosiaľ Ukrajine poskytol vojenské vybavenie a vyslal do Európy vyše 100 svojich inštruktorov na výcvik ukrajinských vojakov.



"Sme s vami, keď hľadáte mier, ale budeme s vami aj vtedy, keď budete obnovovať (Ukrajinu)," povedala novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.



Jej vláda v stredu prisľúbila ďalšie dva milióny dolárov na humanitárnu pomoc zameranú na prekonanie zimy na Ukrajine. Poukázala tiež na sankcie, ktoré v utorok uvalila voči Iránu. Ten poskytol Rusku desiatky dronov použitých pri útokoch na ukrajinské mestá a infraštruktúru.