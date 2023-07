Zelenskyj vyzval na triezve míňanie peňazí, minister kultúry odstúpil

Kyjev 21. júla (TASR) - Ukrajinský minister kultúry Olexandr Tkačenko vo štvrtok neskoro večer odstúpil, pretože prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval ministrove rozhodnutia týkajúce sa udeľovania štátnych peňazí na projekty. TASR prevzala piatkovú správu z tlačovej agentúry DPA.



Nastala "vlna nedorozumení o dôležitosti kultúry v časoch vojny", napísal Tkačenko vo štvrtok večer na platforme Telegram.



Aj pri predkladaní demisie bránil míňanie štátnych peňazí na kultúrne projekty, dokonca aj v období vojny.



"Kultúra počas vojny je dôležitá, pretože neprebieha len vojna o územia, ale aj o ľudí," uviedol Tkačenko.



"Súkromné a rozpočtové peniaze pre kultúru počas vojny nie sú menej dôležité než drony, pretože kultúra je štítom chrániacim našu identitu a naše hranice," dodal.



Zelenskyj predtým vo štvrtok v pravidelnom večernom videopríhovore oznámil, že požiadal premiéra Denysa Šmyhaľa, aby zvážil nahradenie Tkačenka iným politikom.



"V čase vojny, ako je táto, by sa mala maximálna pozornosť štátu, a teda aj štátne prostriedky, venovať obrane. To je jasná vec," povedal Zelenskyj.



"Múzeá, kultúrne centrá, symboly, televízne seriály - toto všetko je dôležité, ale teraz sú tu iné priority," vyhlásil ukrajinský prezident.



Miestne úrady by mali využívať peniaze zo štátneho rozpočtu "spravodlivo a správne", vysvetlil Zelenskyj.



"Dlažobné kocky, výzdoba mesta a fontány môžu počkať na obdobie po víťazstve," dodal vo videu prezident.