Zelenskyj vyzval na účasť na summite o ukončení vojny s Ruskom

Singapur 2. júna (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu na bezpečnostnej konferencii Dialóg Šangri-La v Singapure vyzval najvyšších predstaviteľov obrany, aby sa zúčastnili na nadchádzajúcom mierovom summite vo Švajčiarsku. Povedal, že Ukrajina je pripravená vypočuť si "rôzne návrhy a myšlienky" o ukončení vojny s Ruskom, TASR informuje podľa agentúry AP.



Zelenskyj povedal skupine viac ako 500 delegátov z približne 40 krajín, že je "sklamaný", pretože niektorí svetoví lídri ešte nepotvrdili účasť na konferencii vo Švajčiarsku. Nešpecifikoval žiadnu krajinu, no za kľúčovú otázku sa považuje účasť Číny, najdôležitejšieho spojenca Ruska.



Ukrajina má na summite predložiť návrhy, ktoré sa budú zaoberať jadrovou bezpečnosťou, potravinovou bezpečnosťou, prepustením vojnových zajatcov a návratom ukrajinských detí unesených Ruskom.



"Čas sa kráti a deti vyrastajú v krajine Putina, kde ich učia nenávidieť svoju vlasť,“ povedal. Ukrajina podľa neho je "pripravená vypočuť si rôzne návrhy a myšlienky, ktoré nás vedú... k ukončeniu vojny a udržateľnému a spravodlivému mieru". Čím väčšia účasť, tým väčšia pravdepodobnosť, že Rusko bude musieť počúvať, povedal.



"Globálna väčšina môže svojou účasťou zabezpečiť, že to, na čom sa dohodneme, bude skutočne implementované," povedal.



Na konferencii Dialóg Šangri-La sa zúčastňuje aj čínsky minister obrany Tung Ťün. Vo svojom skoršom prejave konkrétne nespomenul stretnutia vo Švajčiarsku, ale povedal, že v "ukrajinskej kríze Čína presadzuje mierové rozhovory so zodpovedným prístupom". Dodal, že Čína neposkytla zbrane ani jednej strane konfliktu.



"Nikdy sme neurobili nič, čo by rozdúchalo plamene," povedal. "Stojíme pevne na strane mieru a dialógu," dodal Tung Ťün.



Na konferencii sa zúčastńuje aj americký minister obrany Lloyd Austin, ktorý počas Zelenského prejavu sedel v prvom rade. V piatok Austin skupine ministrov obrany a bezpečnostných analytikov povedal, že "Putinova agresívna vojna nám všetkým poskytla náhľad do sveta, ktorý by nikto z nás nechcel!" "Ľudia na celom svete sa ponáhľali pomôcť Ukrajine brániť sa, vrátane krajín v Indo-Pacifiku," uviedol.