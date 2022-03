Zelenskyj vyzval Nórsko, aby dodalo Ukrajine viac rakiet

Oslo/Kyjev 30. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyzval Nórsko, ktoré je druhým najväčším dodávateľom plynu do Európy po Rusku, aby dodalo viac surovín do jeho krajiny, ale aj štátov Európskej únie. Okrem toho žiadal, aby Oslo poskytlo jeho armáde systém protivzdušnej obrany a protilodné rakety. TASR informácie prevzala od agentúr AP a AFP.



"Sloboda musí byť ozbrojená nie horšie ako tyrania... Potrebujeme najmä protilodné zbrane – rakety Harpoon, ako aj protilietadlové systémy NASAMS. Okrem toho potrebujeme zbrane na ničenie obrnených vozidiel a delostreleckých systémov. Všetky zbrane, ktorými nám môžete pomôcť, budú použité len na ochranu našej a vašej slobody," uviedol Zelenskyj.



Nórsko medzitým uviedlo, že darovalo Ukrajine ďalších 2000 protitankových zbraní, aby pomohlo krajine brániť sa pred ruskou inváziou. Oslo poslalo zbrane na Ukrajine už predtým. Nórsky minister obrany Odd Roger Enoksen povedal, že ak sa Ukrajine podarí odraziť útok Ruska, "zabezpečí to ukrajinskú suverenitu" a pomôže to zachovať rešpektovanie hraníc v Európe.