Zelenskyj vyzval OSN, aby navštívila miesto po útoku v Kremenčuku

New York 29. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v utorok OSN, aby navštívila miesto raketového útoku na nákupné centrum v ukrajinskom meste Kremenčuk. Apel vyslovil z Kyjeva počas videoprejavu pred Bezpečnostnou radou OSN, uviedla tlačová agentúra AFP.



Zelenskyj, oblečený v typickom olivovozelenom tričku, tiež vyzval členov bezpečnostnej rady, vrátane Ruska, aby si minútou ticha uctili pamiatku ľudí, dosiaľ zabitých vo vojne na Ukrajine.



"Navrhujem, aby Organizácia Spojených národov poslala osobitného zástupcu alebo generálneho tajomníka..., nech nezávisle zistia informácie a sami sa presvedčia, že toto bol naozaj ruský raketový útok," povedal Zelenskyj o pondelkovom útoku, pri ktorom bolo v Kremenčuku zabitých najmenej 18 ľudí.



Požiadal tiež OSN, aby právne definovala termín "teroristický štát". Podľa jeho slov invázia Moskvy v jeho krajine, ktorá sa začala 24. februára, ukazuje "naliehavú potrebu podchytiť to na úrovni OSN a trestať akýkoľvek teroristický štát".



Zelenskyj mal prejav na mimoriadnom zasadnutí bezpečnostnej rady, zvolanej po pondelkovom raketovom útoku, ktorý vyvolal veľký požiar vo vnútri nákupného centra v Kremenčuku, plného ľudí.



Okrem 18 potvrdených mŕtvych utrpeli zranenia desiatky ľudí a mnohí ďalší sú stále nezvestní, oznámili úrady.



Ruská armáda v utorok vyhlásila, že zasiahla neďaleký sklad zbraní a práve ich explózia spôsobila požiar v nákupnom centre, ktoré podľa Moskvy v tom čase "už neslúžilo verejnosti".



Obyvatelia však toto tvrdenie odmietli a agentúre AFP uviedli, že nevedia o žiadnych zbraniach uskladnených v okolí.



Zástupca ruského veľvyslanca pri OSN zopakoval v utorok pred bezpečnostnou radou tvrdenia Moskvy a sťažoval sa na vystúpenie Zelenského - OSN by sa podľa zástupcu "nemala meniť na priestor pre diaľkovú PR kampaň prezidenta Zelenského, ktorý chce viac zbraní" od NATO.



Ešte pred Zelenského prejavom námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti a nastoľovanie mieru Rosemary DiCarlová oznámila bezpečnostnej rade, že OSN doteraz zaznamenala vyše 10.600 civilných obetí na Ukrajine, vrátane 4731 mŕtvych. Skutočný počet obetí je však podľa nej "výrazne vyšší".



Zelenskyj mal naposledy prejav pred BR OSN 5. apríla.



Pred pondelkovým mimoriadnym zasadnutím vydali spoločné vyhlásenie Francúzsko, Írsko, Nórsko, Británia, USA a Albánsko, ako aj veľvyslanec Ukrajiny - napísali v ňom, že "ostro odsudzujú zintenzívnenie ruských raketových útokov na území Ukrajiny od 25. do 27. júna 2022, ktoré boli cielené na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru".



Zároveň vyzvali Rusko, aby okamžite prestalo s nepriateľskými akciami a stiahlo sa z Ukrajiny.