Zelenskyj vyzval prestať so šírením fám, narúšajú jednotu Ukrajiny

Kyjev 7. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v prejave v ukrajinskom parlamente vyzval prestať so šírením "fám alebo akýchkoľvek iných pseudoinformácií", ktoré by mohli narušiť jednotu Ukrajiny vo vojne proti Rusku.



Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej Zelenského vyjadrenia pred poslancami mali zrejme ukončiť špekulácie o tom, či bude odvolaný minister obrany Olexij Reznikov, a pripomnúť, že ide o rozhodnutia, aké prijíma a oznamuje len prezident.



S tvrdením, že Reznikov bude odvolaný, prišiel v nedeľu predseda frakcie prezidentskej strany Sluha národa Davyd Arachamija. Ako príčinu plánovaného odvolania Arachamija uviedol korupciu v rezorte obrany.



V pondelok už Arachamija i ďalší poslanci ukrajinského parlamentu pred novinármi deklarovali, že tento týždeň nedôjde k žiadnym personálnym zmenám.



Podľa Reuters tým Arachamija akoby urobil krok späť po tom, ako Zelenskyj o Reznikovovej budúcnosti mlčal a ostatní politici verejne obhajovali ministrovu minulosť a jeho pôsobenie vo vláde: je oceňovaný ako manažér a komunikátor, ktorý sa "drží mimo vojny", pričom rešpektuje rozdelenie právomocí medzi ministerstvom a generálmi na bojisku na čele s Valerijom Zalužným.



Zelenskyj v utorok na svojom konte v aplikácii Telegram zverejnil status, v ktorom citoval zo svojho prejavu v parlamente. Uviedol v ňom: "Podnikáme personálne a inštitucionálne kroky na rôznych úrovniach v sektore obrany a bezpečnosti, ktoré môžu posilniť pozíciu Ukrajiny."



Ubezpečil, že tam, kde sa prijímajú rozhodnutia v personálnej alebo inštitucionálnej oblasti, sú k dispozícii potrebné informácie. Pripomenul súčasne, že za takéto rozhodnutia je zodpovedný len prezident.



Zelenskyj sa zároveň poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú zachovať jednotu Ukrajiny, zdržiavajú sa šírenia fám, ktoré by mohli oslabiť koncentráciu ľudí usilujúcich sa dosiahnuť víťazstvo Ukrajiny. Prezident zdôraznil, že pomôcť Ukrajine sa dá aj tak, že Ukrajinci nedovolia nepriateľovi zahrávať sa s ich emóciami.



Polemika v súvislosti s Reznikovom je prvým verejným príznakom vážneho rozvratu vo vedení Ukrajiny. Nasledovala po zásahu príslušných orgánov voči vysokopostaveným osobám, ktoré vo svojich funkciách pochybili - ide aj o podozrenia z korupcie a sprenevery.



Zelenskyj sa podľa Reuters v tejto situácii snaží ukázať a dokázať, že Kyjev môže byť bezpečne spravovať miliardy dolárov pomoci zo Západu.