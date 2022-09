Zelenskyj vyzval Rusov, aby odolali výzve na mobilizáciu

Kyjev 23. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval vo štvrtok neskoro večer Rusov, aby odolali čiastočnej mobilizácii vyhlásenej ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorá už vyvolala protesty aj odchody mužov v brannom veku z Ruska. Informuje o tom agentúra AFP.



"Počas týchto šiestich mesiacov vojny zomrelo 55.000 ruských vojakov... Chcete (ich) viac? Nie? Tak protestujte Bojujte proti tomu. Utečte. Alebo sa vzdajte (ukrajinskej armáde)," povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom nočnom prejave.



"Už teraz ste spolupáchateľmi všetkých týchto zločinov, vrážd a mučenia Ukrajincov. Pretože ste mlčali. Pretože (stále) mlčíte," uviedol ďalej ukrajinský prezident.



"A teraz je čas, aby ste si vybrali: pre mužov v Rusku je to voľba medzi tým, či zomrieť alebo žiť, či sa stať mrzákom alebo si uchovať zdravie... Pre ženy v Rusku ide o voľbu toho, či navždy stratiť svojich manželov, synov, vnukov, alebo či sa ich ešte snažiť ochrániť pred smrťou, vojnou, pred jedným človekom (Putinom)," dodal Zelenskyj.



Počas stredajších protestov proti mobilizácii zadržali v dovedna 38 ruských mestách viac ako 1300 ľudí, vyplýva to z údajov nezávislého združenia OVD-Info, ktoré v Rusku monitoruje protivládne protesty.



Objavili sa tiež správy, podľa ktorých dochádza po ohlásení čiastočnej mobilizácie k masovým odchodom mužov v brannom veku z Ruska. Takmer vypredané sú pritom všetky do susedných krajín, do ktorých Rusi nepotrebujú víza, pričom ich ceny sa prudko zvýšili, uvádza AFP. Kremeľ však správy o masovom exode mužov v brannom veku z krajiny popiera a označuje za klamstvo.