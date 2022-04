Zelenskyj vyzval Rusov, aby sa nebáli protestovať proti vojne

Kyjev 7. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko, že sa snaží zakryť dôkazy o vojnových zločinoch a brániť tak medzinárodnému vyšetrovaniu. Zelenskyj zároveň vyzval ruských občanov, aby sa nebáli protestovať proti vojne. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP.



"Vyzerá to tak, že ruské vedenie sa naozaj bojí, že hnev sveta nad tým, čo videl v Buči, sa môže zopakovať po tom, čo uvidel aj v ďalších mestách," povedal Zelenskyj v stredu neskoro večer vo svojom pravidelnom nočnom videoprejave k národu.



"Máme informácie, že ruskí vojaci zmenili taktiku a pokúšajú sa odniesť mŕtvych ľudí, mŕtvych Ukrajincov, z ulíc a pivníc na území, ktoré okupovali. Je to len pokus ukryť dôkazy, nič iné," dodal Zelenskyj.



Prezident tiež upozornil, že nezvestné sú teraz tisíce ľudí; buď sú mŕtvi alebo deportovaní do Ruska.



Zelenskyj zároveň apeloval na ruských občanov: "Ak sa čo len trochu hanbíte za to, čo robí ruská armáda na Ukrajine, potom je to pre vás, ruských občanov, kľúčový okamih: musíte žiadať – len žiadať – ukončenie tejto vojny."