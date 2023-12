Zelenskyj vyzval svet, aby spojil sily v boji proti ruskej agresii

Kyjev 28. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dôrazne vyzval vo štvrtok medzinárodné spoločenstvo, aby spojilo sily v boji proti ruskej agresii. Výzvu zverejnil v období neistoty okolo dodávok vojenskej pomoci Ukrajine na budúci rok. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



"Ruský teror musí byť porazený. Teror musí vždy prehrať. A my všetci v slobodnom svete to musíme spoločne zabezpečiť," povedal Zelenskyj vo štvrtok večer vo videopríhovore pred koncom roka.



Treba urobiť všetko pre to, aby sa zaistilo, že nasledujúci rok "všetci spoločne ukážu silu", dodal.



Zelenskyj sa poďakoval aj pápežovi Františkovi za jeho želania mieru Ukrajine a Spojeným štátom za ich najnovší balík vojenskej pomoci.



Ukrajinský prezident tým myslel americké dodávky nových rakiet pre protivzdušnú obranu, rakiet pre systémy HIMARS, delostreleckej munície kalibru 155 a 105 milimetrov a ďalších obrnených vozidiel. "Potrebujeme všetko," povedal ukrajinský líder.



Ukrajinské ozbrojené sily opakovane upozorňujú, že potrebujú oveľa viac munície v boji proti ruskej vojne, ktorú Kremeľ spustil na Ukrajine vo februári 2022.