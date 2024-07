Zelenskyj: Vyzval som Orbána, aby sa pripojil k našim mierovým snahám

Kyjev 2. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v utorok maďarského premiéra Viktora Orbána, aby sa pripojil k mierovým snahám Ukrajiny po invázii Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore uviedol, že s Orbánom počas rokovaní hovoril o krokoch Kyjeva na nastolenie mieru v spolupráci s medzinárodnými partnermi. "Pozval som Maďarsko a premiéra Orbána, aby sa pripojil k príslušným snahám," povedal Zelenskyj.



Ukrajinský prezident s Orbánom podľa vlastných slov hovoril aj o mierovom summite vo Švajčiarsku a prípravách na ďalší takýto summit. "Hovoril som o tom, čo sme už s našimi partnermi dosiahli," povedal Zelenskyj.



Orbán v utorok navštívil prvýkrát od začiatku vojny Ukrajinu a na tlačovej konferencii so Zelenským vyzval Kyjev na dosiahnutie "rýchleho prímeria". Ukrajina však opakovane odmieta výzvy na prerušenie bojov, pričom tvrdí, že by tak Rusko len získalo čas na preskupenie pre podniknutie nového útoku.



Zelenskyj vo večernom príhovore poukázal na to, že ide o prvú Orbánovu návštevu Kyjeva za mnohé roky. Podľa Zelenského je to dôležitá cesta, keďže sa koná hneď po začiatku maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie. "To je jasný signál, aké veľmi je pre nás všetkých v Európe dôležité zostať zjednotení a prijímať spoločné kroky," povedal Zelenskyj.



Na rozdiel od mnohých iných európskych lídrov Orbán nenavštívil po začiatku invázie Ruska Ukrajinu a spomedzi lídrov EÚ je vnímaný ako najviac proruský, pripomína AFP.