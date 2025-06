Zelenskyj vyzval spojencov, aby na Putinove hrozby nereagovali slabo

Kyjev 5. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v stredu večer spojencov Kyjeva, aby nereagovali príliš „slabo“ na hrozby ruského prezidenta Vladimira Putina. Vyjadril sa tak po Putinovom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, v ktorom šéf Kremľa pohrozil odvetným útokom za nedávne ukrajinské útoky na ruské letecké základne, píše TASR podľa agentúry AFP.



„Ak svet reaguje na Putinove hrozby slabo, on to považuje za ochotu zatvárať oči pred jeho činmi,“ uviedol v príspevku na sociálnych sieťach. „Keď necíti silu ani tlak, ale len slabosť, pácha ďalšie zločiny,“ pokračoval ukrajinský prezident.



Zelenskyj tiež uviedol, že s Ruskom už na viacerých úrovniach hovorili mnohí, no žiaden z týchto rozhovorov nepriniesol mier či zastavenie vojny. „Bohužiaľ, Putin sa cíti beztrestne,“ napísal. „Každým novým útokom, každým odkladom diplomacie, ukazuje Rusko vztýčený prostredník celému svetu - všetkým, ktorí sa ešte stále zdráhajú zvýšiť voči nemu tlak,“ dodal.



Obdobne sa vyjadril aj vedúci Zelenského kancelárie Andrij Jermak, ktorý počas návštevy vo Washingtone v stredu povedal, že Rusko rozumie len sile a nemá politickú vôľu na ukončenie vojny. To však podľa jeho slov neznamená, že by Ukrajina nebola otvorená voči ďalším rokovania.



Stredajší telefonát Trumpa s Putinom trval približne hodinu a 15 minút. Dvojica počas neho diskutovala o potenciálnom mieri na Ukrajine, nedávnych dronových útokoch Ukrajiny na ruské letecké základne a o vývoji situácie v Iráne. „Bol to dobrý rozhovor, ale nie rozhovor, ktorý by viedol k okamžitému mieru (na Ukrajine),“ vyhlásil po telefonáte Trump s tým, že Putin mu povedal, že „bude musieť reagovať na nedávny útok na letecké základne“.



Ukrajina v nedeľu v rámci rozsiahlej operácie nazvanej „Pavučina“ prostredníctvom dronov útočila na ruské vojenské základne. Podľa ukrajinského generálneho štábu zničili 12 ruských lietadiel vrátane strategických bombardérov. Bezpilotné lietadlá boli vypúšťané z nákladných áut, ktoré boli pristavené pri ruských základniach. Trump v telefonáte s Putinom okrem iného zdôraznil, že americká strana o útoku nebola vopred informovaná.