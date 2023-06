Zelenskyj vyzval švajčiarsky parlament, aby povolil reexport zbraní

Bern 15. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok predniesol videopríhovor k poslancom švajčiarskeho parlamentu, v ktorom sa okrem iného poďakoval švajčiarskemu ľudu za solidaritu a vyzval Švajčiarsko, aby zorganizovalo svetový mierový summit. Pripomenul, že táto krajina má so stretnutiami tohto druhu skúsenosti.



Zelenskyj tiež obhajoval vývoz zbraní na Ukrajinu v snahe "ukončiť vojnu", pričom niekoľkokrát zopakoval, že Ukrajina nie je zdrojom tohto konfliktu a násilia a že hrozba prichádza "zvonka".



Ukrajinský prezident v prejave uviedol, že je "životne dôležité", aby švajčiarsky parlament povolil reexport zbraní švajčiarskej výroby do jeho vojnou zničenej krajiny.



"Potrebujeme zbrane, aby sme mohli obnoviť mier na Ukrajine," povedal Zelenskyj.



"Nie sme územím vojny. Nie sme zónou konfliktu. Sme krajina, ktorá vždy presadzovala dôležitosť mieru," vyhlásil ukrajinský prezident.



Pripomenul tiež, že vlani na jeseň na summite G19 predstavil mierový plán Ukrajiny, ktorý je "navrhnutý tak, aby si každý zo štátov mohol vybrať prvok, ktorým prispeje k obnoveniu mieru a bezpečnosti."



Zelenskyj v tejto súvislosti špecifikoval, že niektorí partneri majú záujem o jadrovú bezpečnosť, iní o potravinovú bezpečnosť a ďalší chcú Ukrajine pomôcť s repatriáciou detí, ktoré uniesli ruské okupačné jednotky a deportovali ich do Ruska.



Vo svojom prejave sa ukrajinský prezident poďakoval Švajčiarom za to, že "nezostali ľahostajní k utrpeniu" ukrajinského ľudu, a švajčiarskej konfederácii za to, že sa pridala k západným sankciám. Dodal, že je vďačný za "každý balík sankcií, každý zmrazený majetok, "každé opatrenie, ktoré môže znížiť teroristický potenciál Ruska" i za všetky dodávky zbraní.



Švajčiarsky spravodajský web RTS.ch doplnil, že keď sa medzi poslancami rozšírila informácia o vystúpení Volodymyra Zelenského vo Federálnom zhromaždení, predseda frakcie populistickej pravicovej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP/ZG) Thomas Aeschi toto rozhodnutie kritizoval a naznačil, že väčšina jeho frakcie sa na ňom nezúčastní. Nakoniec boli prítomní len dvaja členovia SVP.



Ešte pred tým Národná rada 128 hlasmi proti 58 zamietla návrh SVP, ktorá nechcela umožniť prezidentovi Zelenskému, aby sa parlamentu prihovoril prostredníctvom videokonferencie. SVP argumentovala, že "povolenie tohto prejavu podkopáva švajčiarsku politiku a švajčiarsku neutralitu".



Sociálnodemokratický poslanec Cédric Wermuth (SP/AG) odpovedal, že daný pokus SVP je prejavom "morálneho úpadku".



"Konáte v prospech Moskvy", a to v čase, keď je Ukrajina už viac ako rok vystavená agresii, kritizoval Wermuth.



Otázka neutrality - princípu, ktorý sa vo Švajčiarsku dodržiava už 200 rokov, - rozdeľuje túto krajinu najmä v čase vojny na Ukrajine, ktorú Rusko vyvolalo svojou inváziou vo februári minulého roku.



Napriek tlaku Kyjeva a jeho spojencov Švajčiarsko doteraz odmietalo povoliť krajinám, ktoré vlastnia zbrane švajčiarskej výroby, ich reexport na Ukrajinu.



Švajčiarsky parlament sa však medzičasom v tejto otázke priblížil ku kompromisu, ktorý by mohol otvoriť cestu k reexportu zbraní švajčiarskej výroby za určitých podmienok - takýto transfer zbraní by bol potenciálne povolený len krajinám vo vojne, ktoré ich potrebujú na sebaobranu.



Takéto rozhodnutie by si však vyžadovalo vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN alebo dve tretiny hlasov Valného zhromaždenia OSN, doplnila agentúra AFP.