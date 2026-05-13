Streda 13. máj 2026
Zelenskyj vyzval Trumpa na rokovania o Ukrajine počas návštevy Číny

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR

Autor TASR
Bukurešť 13. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu na summite Bukureštskej deviatky (B9) vyjadril nádej, že prezident Spojených štátov Donald Trump bude počas návštevy v Číne s tamojším lídrom Si Ťin-pchingom rokovať aj o ukončení vojny na Ukrajine. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

„Sme v neustálom kontakte s našimi americkými partnermi. Sme vďační a očakávame, že otázka ukončenia ruskej vojny proti Ukrajine bude nastolená aj teraz, keď je prezident USA v Číne,“ vyhlásil Zelenskyj v prejave.

Trump bude s prezidentom Si Ťin-pchingom hovoriť o viacerých témach, vrátane obchodu či konfliktu na Blízkom východe. Predmetom rokovaní by mal byť aj predaj amerických zbraní Taiwanu, čo vláda v Pekingu v stredu opätovne odsúdila. Medzi ďalšie témy by mali patriť aj čínske obmedzenia na vývoz vzácnych nerastov, rivalita obidvoch krajín v oblasti umelej inteligencie či obchodné vzťahy.

Americký prezident by mal so Si Ťin-pchingom rokovať vo štvrtok a v piatok. Počas návštevy by sa mal zúčastniť aj na slávnostných ceremóniách, štátnej hostine a čajovom večierku.

Donald Trump naposledy navštívil Čínu v roku 2017.
