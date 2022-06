Zelenskyj vyzval účastníkov Glastonbury, aby šírili pravdu o vojne

Kyjev 24. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj účastníkov hudobného multižánrového festivalu Glastonbury na juhu Anglicka v piatok vyzval, aby "šírili pravdu o ruskej vojne" a "dokázali, že sloboda vždy zvíťazí". Apeloval tiež na to, aby vyvinuli tlak "na všetkých politikov, akých poznajú" s cieľom obnoviť mier na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Ukrajinský prezident sa účastníkom prihovoril prostredníctvom vopred nahratého odkazu pred vystúpením anglickej rockovej kapely The Libertines. Pripomenul, že pandémia covidu "pozastavila" životy miliónov ľudí na celom svete. Samotný festival Glastonbury sa koná po výpadku svojich dvoch predchádzajúcich ročníkov.



Vo videu, ktoré festival zverejnil na svojom účte na Twitteri, ukrajinský prezident tiež povedal, že aj Ukrajinci "by sa už chceli vrátiť k životom, aké mali kedysi, užívať si slobodu a toto nádherné leto".



"To však nemôžeme urobiť, pretože sa nám stalo to najstrašnejšie. Rusko nám ukradlo mier," uviedol s tým, že Ukrajinci nedovolia, aby ich "ruská vojna zlomila". Chcú podľa jeho slov, aby vojna skončila predtým, než "zničí životy ďalších ľudí v Európe, Afrike, Ázii či Latinskej Amerike - ktoré sú teraz všetky v ohrození".



Zelenskyj dodal, že práve toto je dôvodom, prečo sa obrátil na publikum Glastonbury s prosbou o podporu. "Glastonbury je v týchto dňoch miestom s najväčšou koncentráciou slobody a ja vás žiadam, aby ste sa o tento pocit podelili so všetkými, ktorých sloboda je napadnutá. Šírte pravdu o ruskej vojne! Pomôžte Ukrajincom, ktorí sú nútení utekať zo svojich domovov z dôvodu tejto vojny," povedal.



V závere svojho prejavu dodal, že čas je "neoceniteľný", pričom každý deň je "vymeriavaný ľudskými životmi".



Festival Glastonbury na juhu Anglicka sa začal v stredu s účasťou desiatok tisícov návštevníkov. Do nedele sa na ňom predstavia stovky umelcov od Billie Eilish po Paula McCartneyho. Vystúpiť na ňom má aj ukrajinská hudobná skupina Kalush Orchestra, víťaz aktuálneho ročníka pesničkovej súťaže Eurovízia.



V roku 2020 sa mal uskutočniť jubilejný 50. ročník tohto festivalu, usporiadatelia ho však pre pandémiu zrušili. Rovnaký osud postihol Glastonbury aj vlani, takže oslavy 50. výročia jeho existencie sa napokon konajú až tento rok.