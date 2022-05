Zelenskyj vyzval účastníkov summitu EÚ na jednotu

Brusel 30. mája (TASR) - K účastníkom summitu EÚ v Bruseli sa v pondelok prihovoril ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vyzval európskej krajiny na jednotný postup voči šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi. Informoval o tom spravodajca TASR, ktorý citoval vyjadrenie slovenského premiéra Eduarda Hegera.



Podľa Hegera summit otvorila predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, ktorá podporila návrh na udelenie štatútu kandidátskej krajiny pre Ukrajinu.



Následne sa lídrom eurobloku prihovoril formou videokonferencie ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý im predstavil najnovšiu tragickú bilanciu ruskej agresie, vrátane zabitých detí a obrovských škôd na civilnej infraštruktúre.



"Zároveň zdôraznil dôležitosť európskej jednoty, ktorú ocenil a povedal, aby sme v tomto duchu pokračovali, že to je momentálne taká najsilnejšia zbraň proti Vladimirovi Putinovi," povedal Heger.



Slovenský premiér v pondelok večer pred zástupcami slovenských médií v Bruseli vyjadril nádej, že lídri EÚ sa na podobne šiesteho balíka sankcií proti Rusku dohodnú už v prvý deň mimoriadneho summitu. Konečná podoba sankčného balíka by sa podľa neho mala následne sformovať počas nasledujúcich dní.



Dodal, že snahou lídrov je dosiahnuť v tomto smere názorovú jednotu všetkých členských krajín. "Cieľom je ešte dnes večer schváliť závery k šiestemu sankčnému balíku," dodal.



Podľa Hegera by bolo zlým signálom pre EÚ, keby sa takáto dohoda na prebiehajúcom summite nezrodila. Po prípadnom prijatí záverov summitu by samotná dohoda bola podľa neho dokončená v najbližších dňoch na diplomatickej úrovni.



Prvá časť rokovaní lídrov sa podľa Hegera týkala potravinovej bezpečnosti, konkrétne ako môže EÚ pomôcť Ukrajine s vývozom miliónov ton pšenice na svetové trhy. Riešenia sú podľa neho viaceré - prevoz obilia cez európsku cestnú sieť ale aj odblokovanie prístavu v Odese a garantovanie bezpečnosti ukrajinských prepravcov alebo partnerov z tretích krajín.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)