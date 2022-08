Zelenskyj vyzval Ukrajincov, aby nehovorili o vojenských taktikách

Kyjev 12. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval predstaviteľov Ukrajiny, aby verejne nehovorili o vojenských taktikách Kyjeva. Vynášanie takýchto informácií je podľa neho "úprimne nezodpovedné". TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Vojna rozhodne nie je časom na namyslenosť a hlasné vyhlásenia. Čím menej podrobností o našich obranných plánoch prezradíte, tým lepšie to bude pre ich realizáciu," povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom videopríhovore.



Dodal, že ak chcú ukrajinskí predstavitelia zabezpečiť víťazstvo pre Ukrajinu, mali by si byť vedomí svojej zodpovednosti za každé slovo, ktoré povedia o vojenských taktikách Kyjeva.



Po tohtotýždňovej sérii výbuchov na Kryme, pri ktorých bola vážne poškodená ruská letecká základňa, povedali nemenovaní ukrajinskí predstavitelia pre americké denníky The New York Times a The Washington Post, že za predmetné útoky je zodpovedný Kyjev. Ukrajinská armáda sa však k zodpovednosti za tieto explózie neprihlásila.



Zelenskyj uviedol, že svoju výzvu adresuje najmä štátnym a vojenským predstaviteľom, ale aj ľuďom, ktorí komentujú udalosti na fronte.



Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Malyarová povedala, že bezpečnostné služby začali vyšetrovanie jedného z prípadov, keď predstavitelia Ukrajiny hovorili o vojenských taktikách s novinármi. "Takýto únik narúša plány ukrajinských ozbrojených síl, pretože nepriateľ prispôsobuje svoje akcie a používa tieto informácie proti nám," napísala v príspevku na sociálnej sieti Facebook.