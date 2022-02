Zelenskyj vyzval Západ a Rusko, aby Ukrajine dali bezpečnostné záruky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (uprostred), poľský prezident Andrzej Duda (vľavo) a litovský prezident Gitanas Nauseda pózujú po podpísaní dokumentov 23. februára 2022 v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Kyjev 23. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v stredu Západ a Moskvu, aby Kyjevu dali "okamžité" bezpečnostné záruky, ktoré by odvrátili hrozbu invázie zo strany Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.uviedol Zelenskyj.dodal.Zelenskyj upozornil na to, že osa rozhoduje v súčasnej napätej situácii a hroziacej invázie zo strany Ruska.povedal Zelenskyj novinárom na spoločnom brífingu s prezidentmi Poľska a Litvy - Andrzejom Dudom a Gitanasom Nausédom.Lídri Poľska a Litvy v spoločnom vyhlásení so Zelenským uviedli, že Ukrajina si vzhľadom na súčasné bezpečnostné hrozby zo strany Ruska zaslúži štatút kandidátskej krajiny na vstup do Európskej únie, píše agentúra Reuters.uvádza sa v spoločnom vyhlásení, ktoré vyzýva medzinárodnú komunitu narozsiahlych sankcií voči Rusku vrátane opatrení zameraných na plynovod Nord Stream 2.