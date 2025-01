Zelenskyj vyzval Západ, aby Ukrajine poskytol miliardy z ruských aktív

Varšava 15. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyzval západné krajiny, aby poskytli Ukrajine približne 250 miliárd dolárov zo zmrazených ruských aktív na nákup nových zbraní a ďalších vojenských prostriedkov pre Ukrajinu. Vyhlásil to počas návštevy Poľska, kde sa stretol s premiérom Donaldom Tuskom. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



"Najsilnejšou formou podpory pre ukrajinskú armádu by bolo vyčleniť 250 miliárd (zo zmrazených ruských aktív). Ukrajina by tieto peniaze prijala, veľkú sumu vyčlenila na domácu výrobu a na dovoz presne tých typov zbraní, ktoré Ukrajina nemá," vyhlásil ukrajinský prezident na tlačovej konferencii vo Varšave



AFP pripomína, že Európska únia Kyjevu minulý týždeň poskytla pôžičku tri miliardy eur z úrokov pochádzajúcich zo zmrazených ruských zdrojov.



Zmrazenie zdrojov ruskej centrálnej banky v západných finančných inštitúciách je súčasťou sankcií, ktoré na Rusko uvalili západné štáty po invázii na Ukrajinu vo februári 2022.



Portál Euronews pripomína, že EÚ musí každých šesť mesiacov hlasovať o predĺžení protiruských sankcií. Panujú preto obavy, že niektorý z členských štátov môže predĺženie sankcií zablokovať. Niektorí predstavitelia Únie chcú preto tento mechanizmus upraviť a predĺžiť lehotu uplatňovania sankcií až na tri roky.