Zelenskyj vyzval Západ na dôslednejšie dodržiavanie sankcií voči Rusku

Kyjev 15. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyzval západné krajiny, aby urobili viac pre dodržiavanie sankcií v záujme zabrániť ruskému "terorizmu" na Ukrajine. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Každá raketa, ktorá dopadne na Ukrajinu, obsahuje komponenty pochádzajúce od spoločností v ďalších krajinách a dovezené cez územie krajín susediacich s Ruskom, podotkol Zelenskyj v pravidelnom večernom videoposolstve.



"Všetko toto sa musí a dá zastaviť: súhlas s terorom, schopnosť teroristov hľadať komplicov po celom svete a všetky formy samotného ruského teroru," dodal.



Ukrajinský prezident zároveň vyzval na väčšiu podporu Západu v oblasti obrany voči ruským vzdušným a raketovým útokom Ruska. Poukázal pritom na z veľkej časti úspešnú obranu voči iránskym útokom na Izrael v noci na nedeľu.



"Celý svet vidí, čo je to skutočná obrana. Vidí, že je to uskutočniteľné," zdôraznil. Ako dodal, svet tiež videl, že Izrael nebol vo svojej obrane sám a bol podporovaný svojimi spojencami.



"A keď Ukrajina hovorí, že jej spojenci by nemali zatvárať oči pred ruskými raketami a dronmi, znamená to, že je potrebná akcia - odvážna," uviedol Zelenskyj.



Pomoc Ukrajine je však podľa neho stále obmedzená a Rusko má stále prístup ku kritickým komponentom potrebným na výrobu rakiet a dronov.



Zelenskyj zdôraznil, že čím dlhšie je pomoc Kyjevu odkladná, tým väčšie sebavedomie nadobudne ruská armáda, cituje DPA.



"Ukrajina, Blízky východ a všetky ostatné časti sveta si rovnako zaslúžia spravodlivý a trvácny mier," uzavrel Zelenskyj.