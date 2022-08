Zelenskyj vyzval západné krajiny, aby zakázali vstup ruským občanom

Moskva 9. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyzval západných lídrov, aby ruským občanom zakázali cestovať na svoje územie v rámci trestu za vojenský útok na Ukrajinu. Uviedol to v rozhovore pre americký denník The Washington Post. Kremeľ označil takýto nápad za "nerozumný". TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Zelenskyj povedal, že Rusi by mali byť nútení "žiť vo svojom vlastnom svete, až kým nezmenia svoju filozofiu". "Bez ohľadu na typ Rusa... nech idú do Ruska," dodal.



Ruskí občania podľa jeho slov tvrdia, že vojna na Ukrajine s nimi nemá nič spoločné a celá populácia za ňu nemôže niesť zodpovednosť. Zelenskyj však tvrdí opak. "Obyvatelia si vybrali túto vládu a nebojujú proti nej, nehádajú sa s ňou, nekričia na ňu," pokračoval.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na tieto vyjadrenia povedal, že nie je možné, aby Rusi boli izolovaní od zbytku sveta. Zároveň nastolil otázku, či by Európa mala naďalej podporovať Zelenského.



"Iracionálnosť jeho myslenia je v tomto prípade mimo škály... Dá sa to vnímať len mimoriadne negatívne. Akýkoľvek pokus o izoláciu Ruska alebo Rusov je proces, ktorý nemá perspektívu," uviedol Peskov.



Dodal, že Európa si skôr či neskôr "začne klásť otázku, či Zelenskyj robí všetko správne a či by jej občania mali platiť za jeho rozmary".