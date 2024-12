Zelenskyj vyzýva na dôkladné vyšetrenie havárie lietadla v Kazachstane

Kyjev 27. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyzval na dôkladné vyšetrenie havárie lietadla azerbajdžanských aerolínií (AZAL) v Kazachstane. Podľa neho sú na mieste nešťastia "zreteľné vizuálne dôkazy", ktoré údajne nasvedčujú tomu, že za haváriu je zodpovedné Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Lietadlo typu Embraer 190 spoločnosti AZAL smerovalo z azerbajdžanskej metropoly Baku do čečenského hlavného mesta Groznyj. Lietadlo muselo počas letu zmeniť smer nad Kaspické more a havarovalo pri pokuse pristáť v meste Aktau v Kazachstane. Na palube bolo 67 ľudí vrátane piatich členov posádky. Nehoda si vyžiadala 38 obetí.



Azerbajdžanské aerolínie v piatok oznámili, že podľa predbežných výsledkov vyšetrovania havárie bol pravdepodobnou príčinou "vonkajší fyzický a technický zásah". Azerbajdžanské médiá už doteraz písali, že stroj zrejme zasiahla počas ukrajinského dronového útoku v Rusku raketa ruského systému protivzdušnej obrany.



Kremeľ tvrdenia o údajnom zásahu odmietol komentovať, pričom sa odvolal na prebiehajúce vyšetrovanie. Kazašské orgány úzko spolupracujú s Azerbajdžanom na vyšetrovaní tejto nehody, podľa stanice BBC však odmietli zverejniť podrobnosti z prebiehajúceho vyšetrovania.



Nemenované zdroje pre portál Euronews uviedli, že napriek žiadosti pilota o núdzové pristátie nebolo lietadlu povolené pristáť na ruských letiskách, takže sa muselo odkloniť do Kazachstanu na druhej strane Kaspického mora. Úrady podľa agentúry Reuters tento krok nevysvetlili.



Azerbajdžanský minister digitálneho rozvoja a dopravy Rašad Nabijev tvrdí, že preživší počuli tri výbuchy, keď sa lietadlo nachádzalo nad Grozným.



"Vyšetrovaním sa určí, aká zbraň bola pri zásahu použitá," povedal minister.



Ostatní azerbajdžanskí vládni predstavitelia podľa AFP nereagovali na otázky týkajúce sa možných príčin havárie. Azerbajdžanský poslanec Rasim Musabekov však vyzval Rusko, aby sa za incident ospravedlnilo.



"Musia sa s tým zmieriť, potrestať vinníkov, sľúbiť, že sa to už nebude opakovať, vyjadriť ľútosť a ochotu zaplatiť odškodné," povedal Musabekov pre AFP. Podľa neho ruské úrady nedovolili pristáť lietadlu na svojom území preto, aby "zakryli zločin".