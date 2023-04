Zelenskyj vyzýva na reformu Bezpečnostnej rady OSN

Kyjev 1. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyzval na reformu Bezpečnostnej rady OSN (BR). Fakt, že BR OSN od 1. apríla predsedá Rusko, označil Zelenskyj za "zjavne absurdný a deštruktívny".



Vo svojom videopríhovore zverejnenom na sociálnych sieťach Zelenskyj pokračoval, že ruská armáda v piatok "zabila ďalšie ukrajinské dieťa – päťmesačného chlapčeka, volal sa Daniil..., a Rusko (pritom) predsedá Bezpečnostnej rade OSN".



Podľa Zelenského je ťažké predstaviť si niečo, čo ešte názornejšie dokazuje úplný rozklad takýchto inštitúcií.



"Neexistuje žiadna forma teroru, ktorú by Rusko ešte nevykonalo. A nebude existovať dôvod, ktorý by zastavil reformu globálnych inštitúcií, najmä Bezpečnostnej rady OSN," zdôraznil ukrajinský prezident.



Dodal, že reforma zjavne mešká, ale musí zaručiť, aby "teroristický štát a akýkoľvek iný štát, ktorý chce byť teroristom, nemohol zničiť svet".



"Teroristi musia prehrať, musia byť zodpovední za teror, a nie niekde predsedať," prízvukoval Zelenskyj.



Agentúra DPA vo svojej správe, citovanej agentúrou TASR, pripomína, že už pred Zelenským zmenu na poste predsedajúceho BR OSN kritizoval ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý ju označil za "zlý prvoaprílový žart".



DPA doplnila, že členské štáty BR OSN sa v jej vedení striedajú pravidelne po mesiaci. Rusko predsedalo BR OSN naposledy vo februári roku 2022, keď napadlo Ukrajinu.



Ukrajinskí predstavitelia od vypuknutia vojny poukazujú na to, že po zániku Sovietskeho zväzu a jeho rozpade na 15 nezávislých štátov získala Ruská federácie miesto v BR OSN neoprávnene, "bez predchádzajúcej dohody" a bez dodržania postupov stanovených Chartou OSN.



Sovietskemu zväzu bol post stáleho člena BR OSN určený ako jednej z víťazných mocností v druhej svetovej vojne.



Podľa agentúry DPA Zelenskyj vo videopríhovore sumarizoval ďalšie dodávky vojenskej pomoci pre ukrajinskú armádu.



Dodal tiež, že v sobotu podpísal dva výnosy, ktorým sa na sankčný zoznam dostali ďalší funkcionári "štátu-agresora, jeho obranného priemyslu a kolaboranti. "Ide o viac ako 650 osôb," uviedol Zelenskyj.