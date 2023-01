Zelenskyj vyzýva spojencov, aby urýchlili dodávky zbraní pre Ukrajinu

Ramstein 20. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatkovom príhovore k účastníkom zasadnutia kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny naliehal na spojencov Kyjeva, aby nezjednávali o počte tankov, ale poskytli jeho krajine principiálnu podporu, ktorá by zastavila "ruské zlo".



Vo svojom prejave prostredníctvom videokonferencie Zelenskyj vyhlásil, že Rusko usiluje zničiť okolité národy. Upozornil, že času je málo a treba konať rýchlo. Pripomenul, že konflikt na Ukrajine určí, "v akom svete budeme žiť", pričom zdôraznil, že "Kremeľ (v ňom) musí prehrať".



"Ste silní lídri mocných krajín," povedal Zelenskyj publiku v Ramsteine. "Povzbudzujem vás, aby ste prijali také rozhodnutia, ktoré môžu zbaviť ruské zlo akejkoľvek moci," uviedol.



Ukrajinu na schôdzke na americkej vojenskej základni Ramstein v Nemecku zastupuje minister obrany Olexij Reznikov.



Americký minister obrany Lloyd Austin vo svojom príhovore vyzval západných spojencov, aby ešte viac zintenzívnili pomoc pre Ukrajinu, pričom zverejnil podrobnosti o balíku vojenskej pomoci vo výške 2,5 miliardy dolárov, ktorý USA oznámili vo štvrtok.



"Toto je kľúčový moment. Rusko sa preskupuje, verbuje a snaží sa znovu vyzbrojiť. Teraz nie je čas spomaliť," povedal Austin na úvod stretnutia na leteckej základni Ramstein.



"Ukrajinský ľud nás sleduje. Kremeľ nás sleduje. História nás sleduje," pripomenul, pričom uviedol: "Nepoľavíme. A nezaváhame v našom odhodlaní pomôcť Ukrajine brániť sa pred imperiálnou agresiou Ruska."



Ako je známe, najnovší balík pomoci Spojených štátov pre Ukrajinu v hodnote 2,5 miliardy dolárov zahŕňa 90 obrnených transportérov Stryker a 59 bojových vozidiel pechoty Bradley.



Austin v piatok uviedol, že najnovší balík zahŕňa aj viac kapacít pre protivzdušnú obranu, čo Ukrajine pomôže brániť svoje mestá a vzdušný priestor.



V piatok bola okrem toho zverejnená informácia, že Fínsko pošle Ukrajine vojenskú pomoc za 400 miliónov eur. Helsinki dodajú Ukrajine ťažké delostrelectvo a muníciu. Ťažké tanky typu Leopard, o ktoré Ukrajina už dlho žiada, však v tomto balíku pomoci zahrnuté nie sú. Na ich reexport by muselo vydať povolenie Nemecko, ktorá sa to zatiaľ zdráha urobiť.