Zelenskyj vyzýva spojencov:Investujte do nerastného bohatstva Ukrajiny

Kyjev 8. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyhlásil, že Kyjev chce, aby jeho spojenci investovali do nerastných zdrojov krajiny po tom, ako americký prezident Donald Trump požiadal o "vzácne zeminy" výmenou za vojenskú pomoc. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



"Máme nerastné zdroje. To neznamená, že ich niekomu odovzdáme, dokonca ani strategickým partnerom," uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X. "Ide o partnerstvo. Vložte svoje peniaze. Investujte. Rozvíjajme to spoločne a zarábajme peniaze," uviedol Zelenskyj. Trump vyhlásil, že USA chcú s Ukrajinou uzavrieť výmennú dohodu.



Zelenskyj uviedol, že hodnota ukrajinského nerastného bohatstva má hodnotu "biliónov dolárov", pričom spomenul zásoby titánu a uránu, ktoré označil za najväčšie v Európe.



Ukrajinský líder ďalej povedal, že pre Ukrajinu je veľmi dôležité, aby si "toto všetko udržala", pretože tieto zdroje predstavujú "bezpečnostné záruky", a dodal, že tiež nechce, aby sa dostali do rúk Ruska.



Rusko podľa neho momentálne okupuje územie, kde sa nachádza menej než 20 percent ukrajinských nerastných surovín vrátane približne polovice ložísk vzácnych zemín.



Trumpova výzva na uzavretie výmennej dohody o vzácnych zeminách vyvolala kritiku zo strany nemeckého kancelára Olafa Scholza. "My pomáhame (Ukrajine) bez nároku na odmenu. To by mal byť postoj každého z nás," povedal.



Americký prezident v piatok uviedol, že sa "pravdepodobne" stretne so Zelenským na budúci týždeň na bližšie nespresnenom mieste mimo územia Ukrajiny.



Zelenskyj v piatok na platforme X napísal, že Ukrajina a USA "plánujú stretnutia a rozhovory" a "pracujú na podrobnostiach", ale nepotvrdil, že rokovania sa uskutočnia už na budúci týždeň.



Trump vyzýva Moskvu aj Kyjev, aby rokovali o ukončení vojny, ktorá trvá už tretí rok, pričom Rusko na východnej Ukrajine neustále postupuje. Americký líder uviedol, že je pripravený stretnúť sa so Zelenským, ako aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Zelenskyj ešte v januári povedal, že Kyjev aktívne pracuje na zorganizovaní schôdzky s Trumpom, ktorý počas predvolebnej kampane sľuboval, že vojnu na Ukrajine dokáže ukončiť v priebehu 24 hodín, čo sa napokon nestalo. Po novom tvrdí, že sa tak stane do polroka.