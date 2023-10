Zelenskyj vyzýva Západ, aby dal Izraelčanom najavo, že nie sú sami

Brusel 11. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu v Bruseli naliehal na Západ, aby podporil Izraelčanov tak, ako sa to stalo v prípade Ukrajincov po ruskej invázii.



Zelenskyj počas návštevy v bruselskom sídle NATO odporučil západným lídrom, aby vycestovali do Izraela a prejavili podporu "nie inštitúciám", ale "ľuďom, ktorí boli vystavení teroristickým útokom," informuje agentúra AFP.



Ukrajinský prezident v stredu pricestoval do sídla NATO v Bruseli, kde sa zúčastní na stretnutí ministrov obrany členských krajín NATO a vôbec po prvý raz sa zúčastní aj na stretnutí v tzv. ramsteinskom formáte.



Očakáva sa, že stretnutie kontaktnej skupiny sa zameria na spôsoby, ako pomôcť Ukrajine v prípravách na predpokladané útoky ruskej armády na infraštruktúru Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy a ako jej poskytnúť viac munície na protiofenzívu proti ruskej armáde.



"Ako prežiť budúcu zimu, je pre nás veľmi dôležité," povedal Zelenskyj, keď sa pred stretnutím ministrov obrany NATO v spoločnosti generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga prihováral médiám.



"Pripravujeme sa, sme pripravení. Teraz potrebujeme nejakú podporu od lídrov. Preto som dnes tu," objasnil Zelenskyj.



Stoltenberg ubezpečil: "Budeme pri vás stáť pri poskytovaní podpory Ukrajine, pretože je to skutočne dôležité pre celú Severoatlantickú alianciu".



Ukrajinský prezident okrem toho vyjadril obavy, že kríza v Izraeli by mohla odvrátiť pozornosť od vojny zúriacej v jeho vlasti. Súčasne však vyzval Západ, aby podporil Izraelčanov a ukázal im tak, že nie sú sami.



Spojené štáty sa snažia ubezpečiť, že rozhodnutie zvýšiť teraz vojenskú podporu Izraelu po prekvapivom útoku Hamasu nepoškodí schopnosť Washingtonu naďalej vyzbrojovať Ukrajinu.



AFP pripomenula, že kríza v Izraeli prichádza v čase, keď sa Biely dom snaží nájsť spôsob, ako udržať dodávky zbraní a munície na Ukrajinu v čase krízy financovania vládnych inštitúcií v USA.