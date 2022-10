Zelenskyj: Vzťahy s Izraelom sa vyvíjajú pozitívne

Kyjev 26. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že vidí "pozitívny trend" vo vzťahoch s Izraelom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zelenskyj takto reagoval na skutočnosť, že si Ukrajina a Izrael vymenili informácie spravodajských služieb o tom, že Rusko používa iránske drony vo vojne na Ukrajine.



"Sme na začiatku spolupráce, je to pozitívny trend vo vzťahoch s Izraelom... Konečne sme sa po dlhom čase pohli vpred," uviedol Zelenskyj.



Ukrajinský prezident sa takto vyjadril dva dni po tom, čo kritizoval neutralitu Izraela vo vojne na Ukrajine. Uviedol pritom, že rozhodnutie Izraela nepodporiť Kyjev uľahčilo vznik vojenského partnerstva Ruska a Iránu.



Počas tlačovej konferencie s guinejsko-bissauským prezidentom Umarom Sissocom Embalóm však Zelenskyj v stredu povedal, že Ukrajina a Izrael si teraz odovzdávajú kľúčové informácie.



"Údaje spravodajských služieb, o ktorých sa práve diskutuje, opäť potvrdili to, o čom mali naše spravodajské služby vedomosť - na Ukrajine sa už použilo okolo 400 iránskych dronov, 60 až 70 percent z nich bolo zostrelených," uviedol Zelenskyj.



Ukrajinský prezident zároveň vyzval Rusko, aby prepustilo z Turecka asi 170 nákladných lodí, ktoré majú prepraviť z Ukrajiny obilie do afrických krajín. Kyjev totiž obviňuje Moskvu zo zámerného zdržiavania lodí vykonávaním inšpekcií, ktoré nie sú potrebné.