Zelenskyj: Vzťahy s Poľskom sú historický úspech našich národov

Kyjev 23. mája (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzdvihol dobré vzťahy so susedným Poľskom. Sú založené na úprimnosti, sú bez sporov a starého konfliktného dedičstva, uviedol Zelenskyj v najnovšom videopríhovore zverejnenom v noci na pondelok na oficiálnej stránke svojho úradu, na ktorý sa odvoláva agentúry DPA.



"Toto je úspech. Historický úspech našich národov. Chcem, aby sa bratstvo medzi Ukrajincami a Poliakmi zachovalo navždy," povedal Zelenskyj.



Avizoval, že podpísal dekrét o zavedení nového vyznamenania, aby sa poďakoval tým mestám partnerských krajín, ktoré jeho krajine najviac pomohli. Prvým takýmto mestom sa stal poľský Rzeszów.



Zelenskyj ďalej informoval o príprave návrhu zákona, ktorý bude zrkadlovým obrazom zákona o týkajúceho sa občanov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou a dočasne sa zdržiavajúcich v Poľsku. Tí dostali de facto a de iure rovnaké príležitosti ako Poliaci.



"Bude správnym gestom prijať takýto zákon na Ukrajine. Nech občania Poľska nikdy nebudú musieť využiť takýto zákon. Ukážme však svoju vďačnosť a úctu," konštatoval ukrajinský prezident.



Podľa neho sa prijalo rozhodnutie, ktoré zásadne zmení režim na hraniciach s Poľskom. Konkrétne ide o spoločnú colnú kontrolu, ktorá výrazne obmedzí korupciu. "Je to začiatok našej integrácie do spoločného colného priestoru Európskej únie," povedal Zelenskyj.



Novú susedskú politiku chce zaviesť aj s inými krajinami: "Musíme vyriešiť spory a z našich súčasných vzťahov so všetkými susedmi Ukrajiny, ktorí nás rešpektujú a nie sú okupantmi nášho štátu, odstrániť tlak minulosti."



Na záver príhovoru Zelenskyj oznámil, že večer hovoril s britským premiérom Borisom Johnsonom okrem iného o zvýšení objemu exportu najmä poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny a dovoze palív. V priebehu tohto týždňa bude mať sériu bilaterálnych rokovaní s predstaviteľmi ďalších krajín a v pondelok sa prihovorí účastníkom Svetového ekonomického fóre v Davose.



Andrzej Duda sa stal v nedeľu prvým zahraničným prezidentom, ktorý osobne vystúpil s prejavom v ukrajinskej Najvyššej rade, odkedy Rusko 24. februára spustilo vojenskú inváziu na Ukrajinu. Duda okrem iného povedal, že invázia si vyžaduje novú dohodu o partnerstve medzi Poľskom a Ukrajinou.