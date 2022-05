Zelenskyj: Z Azovstaľu sa podarilo evakuovať 156 ľudí

Kyjev 4. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na stredu uviedol, že z areálu oceliarní Azovstaľ v obliehanom ukrajinskom meste Mariupol sa podarilo evakuovať 156 ľudí. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



"Konečne máme prvý výsledok evakuačnej operácie z Azovstaľu, ktorú sme dlho organizovali," vyhlásil Zelenskyj vo svojom pravidelnom príhovore. Dodal, že evakuácia si vyžiadala mnoho úsilia, dlhých rokovaní a dohadovania.



Zelenskyj potvrdil, že v utorok dorazilo z Azovstaľu do Záporožia 156 ľudí. Mnohí z nich sa v spleti podzemných tunelov pod oceliarňami ukrývali viac ako dva mesiace.



Dodal, že na fungovanie humanitárneho koridoru je potrebný pokoj zbraní, no ruské jednotky prímerie nedodržiavajú. Útoky na Azovstaľ tak podľa ukrajinskej hlavy štátu stále pokračujú.



Zelenskyj sa v rámci prejavu poďakoval britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi za jeho podporu Ukrajine. Johnsonov utorkový príhovor pred ukrajinským parlamentom Zelenskyj označil za "veľmi úprimné gesto". Poďakoval sa aj za novú dávku vojenskej pomoci od Británie v hodnote 300 miliónov libier (358 miliónov eur), ktorá zahŕňa zariadenia potrebné na vedenie tzv. elektronickej vojny, radarový systém zachytávajúci delostrelecké útoky, GPS vybavenie a tisíce zariadení na nočné videnie.



Ukrajinský prezident tiež oznámil, že hovoril s predstaviteľmi najväčších svetových spoločností, ktoré sú členmi klubu CEO Wall Street Journal. Rozprávali sa o tom, ako by sa dal zvýšiť tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu, priblížil Zelenskyj.