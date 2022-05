Zelenskyj: Z Mariupola a okolia evakuovali ďalších 344 civilistov

Na satelitnej snímke z 3. mája 2022 sú oceliarne Azovstaľ v obliehanom prístavnom meste Mariupol na juhovýchode Ukrajiny počas 69. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v utorok. Foto: TASR/AP

Kyjev 5. mája (TASR) - Z obliehaného mesta Mariupol na juhovýchode Ukrajiny sa podarilo v stredu evakuovať ďalších 344 ľudí. Uviedol to v noci na štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje denník The Guardian.uviedol ukrajinský prezident vo svojom tradičnom nočnom prejave. Povedal tiež, že všetkým evakuovaným poskytujú v Záporoží ukrajinské úrady potrebnú pomoc a čo najlepšiu starostlivosť.Zelenskyj v prejave dodal, že pokračujú rokovania o evakuácii ďalších ľudí z mariupolských oceliarní Azovstaľ.uviedol.Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková medzičasom informovala, že 344 evakuovaných - z Mariupolu a ďalších okolitých miest - už dorazilo do Záporožia, uvádza stanica BBC.Vereščuková sa v príspevku na sociálnej sieti Telegram zároveň poďakovala Červenému krížu za pomoc s ich evakuáciami.uviedla.Humanitárna koordinátorka OSN pre Ukrajinu Osnat Lubraniová informovala, že mnohí z týchto ľudí si so sebou nepriniesli nič viac, len oblečenie, ktoré mali na sebe.povedala.Lubraniová dodala, že je potrebné robiť viac pre to, aby sa zabezpečilo, že všetci civilisti budú môcť z oblastí, kde prebiehajú boje, odísť tým smerom, ktorým chcú.