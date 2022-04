Zelenskyj: Z Mariupola sa v piatok podarilo evakuovať vyše 3000 ľudí

Kyjev 2. apríla (TASR) - Z obliehaného ukrajinského prístavného mesta Mariupol evakuovali v piatok do bezpečia vyše 3000 ľudí. Povedal to v noci sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého citovala agentúra AFP.



Zelenskyj uviedol, že v piatok "fungovali humanitárne koridory v troch oblastiach: Doneckej, Luhanskej a Záporožskej". Evakuovať sa podľa neho podarilo celkovo "6266 ľudí vrátane 3071 z Mariupola". Zelenskyj podľa stanice BBC dodal, že Ukrajina sa okrem toho s Ruskom dohaduje na "odvoze mŕtvych a zranených" z Mariupola, pričom úlohu sprostredkovateľa v tejto otázke zohráva Turecko.



Spravodajca agentúry AFP v piatok neskoro večer informoval, že do ukrajinského mesta Záporožie dorazila kolóna asi 30 autobusov vezúcich obyvateľov z Mariupola. Niektoré z autobusov privážali ľudí, ktorí utiekli vlastnými dopravnými prostriedkami z Mariupola a neskôr ich z iných miest previezli autobusmi do Záporožia.



Nebolo preto bezprostredne zrejmé, či Zelenskyj a jej spravodajca AFP hovorili o rovnakých evakuovaných osobách.