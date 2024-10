Zelenskyj: Za rok môžeme vyrobiť 4 milióny dronov

Kyjev 2. októbra (TASR) - Ukrajina dokáže ročne vyrobiť štyri milióny bezpilotných lietadiel a rýchlo zvyšuje kapacity na výrobu ďalších zbraní. V utorok to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na stretnutí so zástupcami zahraničných zbrojárskych podnikov v Kyjeve. V tomto roku už podľa neho Ukrajina podpísala zmluvy na výrobu 1,5 milióna dronov. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Ukrajinskí predstavitelia očakávajú, že financovanie a dodávky zbraní zo zahraničia sa budú neustále znižovať, zatiaľ čo potreby Ukrajiny v oblasti obrany budú ďalej narastať. Kyjev sa preto čoraz viac zameriava na zvyšovanie kapacít domácej výroby.



"V extrémne ťažkých podmienkach úplnej vojny a pod neustálou ruskou paľbou dokázali Ukrajinci vybudovať nový obranný priemysel," vyhlásil Zelenskyj.



Reuters pripomína, že pred začiatkom celoplošnej ruskej invázie výroba dronov na Ukrajine prakticky neexistovala. Po viac ako dva a pol roku od začiatku invázie však Ukrajina vynakladá zhruba polovicu svojho štátneho rozpočtu na obranu, čo predstavuje viac ako 40 miliárd dolárov.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ uviedol, že vláda na budúci rok plánuje zvýšiť výdavky na podporu rastu domácej výroby. "Budúcoročný rozpočet počíta so 65-percentným nárastom prostriedkov určených na nákup zbraní," povedal. V prepočte sa výdavky zvýšia o sedem miliárd dolárov. Strategickým cieľom je podľa Šmyhaľa zvýšiť výrobné kapacity ďalekonosných zbraní a získať nad Ruskom technologickú prevahu.



Šmyhaľ taktiež uviedol, že zámerom Ukrajiny je "aby v európskej časti Ruska nebolo miesto, kam by nedosiahli" ukrajinské rakety a drony.



Schopnosť útočiť na vojenské ciele hlboko na ruskom území je v súčasnosti jednou z priorít Ukrajiny. Zelenskyj sa preto už dlhšie snaží získať povolenie na použitie dodaných západných rakiet dlhého doletu. Zatiaľ však neúspešne, keďže západní partneri sa obávajú eskalácie konfliktu.



Počas utorkového stretnutia predstavitelia Ukrajiny a zbrojárskych spoločností podpísali viacero dohôd o výrobe munície, rôznych typov dronov a o údržbe západnej techniky na Ukrajine.