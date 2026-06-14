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Zelenskyj zablahoželal Trumpovi k narodeninám
Pomoc USA pre Ukrajinu sa v poslednej dobe výrazne spomalila, hoci Kyjev a Moskva na seba neustále útočia.
Autor TASR
Kyjev 14. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu diskutoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o vojne, mieri a diplomacii. Zelenskyj telefonoval s Trumpom pri príležitosti 80. narodenín šéfa Bieleho domu, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Išlo o pomerne vecný rozhovor o všetkom – od narodeninových prianí až po diplomaciu a vojnu/mier,“ povedal novinárom Zelenského poradca Dmytro Lytvyn a skonštatoval, že hovor trval 30 až 35 minút.
„Poblahoželal som prezidentovi Trumpovi k narodeninám a viedli sme pomerne podrobnú diskusiu o mnohých kľúčových otázkach - medzi nimi, samozrejme, nechýbal ani mier. Zaželal som prezidentovi Trumpovi veľa úspechov, predovšetkým v jeho snahe o ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine. Takisto som sa mu poďakoval za všetku podporu, ktorú Amerika poskytuje Ukrajine,“ uviedol ukrajinský líder na platforme X.
„Hovorili sme o veciach, ktoré by mohli pomôcť dosiahnuť mier už teraz, a oboznámil som prezidenta s najnovším vývojom na bojisku a povedal mu o posilnení našej pozície. Dohodli sme sa, že ďalšie diskusie budeme viesť počas nášho stretnutia na summite G7,“ dodal Zelenskyj.
Pomoc USA pre Ukrajinu sa v poslednej dobe výrazne spomalila, hoci Kyjev a Moskva na seba neustále útočia. Mierové rokovania Ruska a Ukrajiny uviazli po nezhodách ohľadom požiadaviek a Washington upriamoval v posledných mesiacoch svoju pozornosť viac na konflikt na Blízkom východe.
„Išlo o pomerne vecný rozhovor o všetkom – od narodeninových prianí až po diplomaciu a vojnu/mier,“ povedal novinárom Zelenského poradca Dmytro Lytvyn a skonštatoval, že hovor trval 30 až 35 minút.
„Poblahoželal som prezidentovi Trumpovi k narodeninám a viedli sme pomerne podrobnú diskusiu o mnohých kľúčových otázkach - medzi nimi, samozrejme, nechýbal ani mier. Zaželal som prezidentovi Trumpovi veľa úspechov, predovšetkým v jeho snahe o ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine. Takisto som sa mu poďakoval za všetku podporu, ktorú Amerika poskytuje Ukrajine,“ uviedol ukrajinský líder na platforme X.
„Hovorili sme o veciach, ktoré by mohli pomôcť dosiahnuť mier už teraz, a oboznámil som prezidenta s najnovším vývojom na bojisku a povedal mu o posilnení našej pozície. Dohodli sme sa, že ďalšie diskusie budeme viesť počas nášho stretnutia na summite G7,“ dodal Zelenskyj.
Pomoc USA pre Ukrajinu sa v poslednej dobe výrazne spomalila, hoci Kyjev a Moskva na seba neustále útočia. Mierové rokovania Ruska a Ukrajiny uviazli po nezhodách ohľadom požiadaviek a Washington upriamoval v posledných mesiacoch svoju pozornosť viac na konflikt na Blízkom východe.