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Zelenskyj zablahoželal USA ku Dňu nezávislosti
Zelenskyj ocenil americkú vojenskú pomoc, vrátane systémov Javelin a Patriot, ktoré najspoľahlivejšie chránia životy občanov Ukrajiny.
Autor TASR
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Kyjev 4. júla (TASR) — Svet si v sobotu pripomína jeden z najväčších snov ľudstva – amerického sna o nezávislej, slobodnej a prosperujúcej krajine, ktorá obhajuje slobodu, vieru a hľadanie osobného šťastia. Pri príležitosti 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti USA to v príspevku na platforme X v sobotu uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa tiež poďakoval USA za podporu Ukrajiny počas ruskej invázie.
Tento sen podľa neho prežil mnoho skúšok a už dve a pol storočia slúži ako príklad pre ostatné národy. Zelenskyj pripomenul historickú úlohu USA pri porážke totalitných režimov v 20. storočí a pri budovaní medzinárodných partnerstiev, ktoré priniesli dlhodobý mier veľkej časti sveta.
Dodal, že význam vplyvu USA je rovnako zásadný aj v 21. storočí, najmä pre Ukrajinu, ktorá bojuje za svoju nezávislosť, slobodu a právo na šťastný život svojich občanov s rovnakou nádejou, rovnakým cieľom a rovnakým odhodlaním.
Zelenskyj ocenil americkú vojenskú pomoc, vrátane systémov Javelin a Patriot, ktoré najspoľahlivejšie chránia životy občanov Ukrajiny. To všetko „demonštruje silu amerického ducha, americké odhodlanie a americkú technológiu“. Zdôraznil, že žiadosť Kyjeva o ďalšie systémy Patriot vychádza z presvedčenia, že hodnoty ochrany života a slobody, ktoré stáli pri vzniku USA, sú stále aktuálne.
„Prajem Amerike šťastný Deň nezávislosti, prezidentovi Spojených štátov a všetkým Američanom veľa úspechov a všetkým na celom svete, ktorí si vážime Ameriku, plodnú spoluprácu,“ napísal Zelenskyj.
Tento sen podľa neho prežil mnoho skúšok a už dve a pol storočia slúži ako príklad pre ostatné národy. Zelenskyj pripomenul historickú úlohu USA pri porážke totalitných režimov v 20. storočí a pri budovaní medzinárodných partnerstiev, ktoré priniesli dlhodobý mier veľkej časti sveta.
Dodal, že význam vplyvu USA je rovnako zásadný aj v 21. storočí, najmä pre Ukrajinu, ktorá bojuje za svoju nezávislosť, slobodu a právo na šťastný život svojich občanov s rovnakou nádejou, rovnakým cieľom a rovnakým odhodlaním.
Zelenskyj ocenil americkú vojenskú pomoc, vrátane systémov Javelin a Patriot, ktoré najspoľahlivejšie chránia životy občanov Ukrajiny. To všetko „demonštruje silu amerického ducha, americké odhodlanie a americkú technológiu“. Zdôraznil, že žiadosť Kyjeva o ďalšie systémy Patriot vychádza z presvedčenia, že hodnoty ochrany života a slobody, ktoré stáli pri vzniku USA, sú stále aktuálne.
„Prajem Amerike šťastný Deň nezávislosti, prezidentovi Spojených štátov a všetkým Američanom veľa úspechov a všetkým na celom svete, ktorí si vážime Ameriku, plodnú spoluprácu,“ napísal Zelenskyj.